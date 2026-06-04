कहीं चूहे कुतर न दें खेत में खड़ी आपकी फसल, इस देसी जुगाड़ से भाग जाएंगे दूर

Crop protection from rat: देशभर में लाखों किसान अलग-अलग प्रकार की खेती करते हैं. वहीं चाहे किसान गेहूं की खेती करते हो या दूसरी कोई और खेती करते हुए कीड़े-मकोड़े, चूहे और ऐसे अलग-अलग तरह के जानवरों की समस्या अक्सर बनी रहती है. कई बार चूहे खेत की मेड तो कई बार खेत में अपना बिल बना लेते हैं और जैसे ही फसल तैयार होती है, उनका आतंक बढ़ जाता है. जिससे वह फसल को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपकी फसल को भी कहीं चूहे कुतर ना दें, इसके लिए कौन सा देसी जुगाड़ आपके काम आएंगे.

खेत की मेड पर सुगंधित पौधे लगाए

अगर आपके खेत में भी चूहे हो गए है तो आप अपने खेत की बाउंड्री के आसपास पुदीना, लैवेंडर और लहसुन लगा सकते हैं. इस तरह के पौधे लगाने से खेत में यह पौधे अवरोध का काम करते हैं. इससे चूहे खेत के आसपास नहीं आते हैं और वह खेत से भाग जाते हैं.

घरेलू चीजों का पेस्ट छिड़कें

खेत का चूहाें से बचाव करने के लिए आप लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, नीम का तेल और पुदीने का गोल तैयार करके भी खेत की मेड पर स्प्रे कर सकते हैं. इससे भी चूहे खेत के आसपास नहीं आएंगे.

फिनायल की गोली रखें

आपकों खेत में जहां-जहां चूहे दिखाई दें और जहां चूहे के बिल दिखें वहां फिनायल की गोली आप रख सकते हैं. फिनायल की गोली रखने से भी चूहे खेत के आसपास नहीं आएंगे.

सिंचाई का सहारा लें

कृषि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपके खेत में चूहों का आतंक बढ़ रहा है और फसल को पानी की जरूरत लग रही है तो आप खेत में सिचांई कर सकते हैं. दरअसल सिंचाई करने से चूहों का घर नष्ट हो जाता है, जिससे चूहे वहां से भाग जाते हैं.

रासायनिक उपाय अपनाएं

खेत में चूहों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए किसान जिंक फास्फाइड दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दवाओं को मेड या बिलों के पास छिड़कने से इसकी गंध के के कारण चूहे भाग जाते हैं और खाने पर उनकी संख्या भी कम हो जाती है.

तेज पत्ता और लौंग

चूहों को खेतों से भगाने के लिए तेजपत्ते और लौंग को पीसकर बिलों के पास रखने से भी चूहे पास नहीं आते हैं और वे खेत से भाग जाते हैं.

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काली मिर्च का छिड़काव

काली मिर्च घर से कीड़े-मकोड़े को दूर रखने के लिए सबसे सस्ता तरीका माना जाता है. ऐसे में आप अपने खेत से भी चूहे भगाने के लिए काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चूहे अपने आप से आपके खेत से भाग जाएंगे.

अमोनिया का उपयोग

चूहों को तेज गंध पसंद नहीं होती है. ऐसे में अमोनिया को छोटी कटोरी में भरकर खेत की मेड के आसपास रख दें. जिससे वहां से चूहे अपने आप से भाग जाएंगे.

प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोको पाउडर का मिश्रण

आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोको पाउडर के मिश्रण से भी चूहों को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको बस सुखे पॉपकॉर्न को कोको या चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाकर उन जगहों पर फैलाना होगा, जहां चूहे अक्सर आते हों. जैसे ही चूहे इस मिश्रण को खाएंगे, वे घबराकर पानी पीने के लिए आपके भाग जाएंगे.

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