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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop protection from rat: कहीं चूहे कुतर न दें खेत में खड़ी आपकी फसल, इस देसी जुगाड़ से भाग जाएंगे दूर

Crop protection from rat: कहीं चूहे कुतर न दें खेत में खड़ी आपकी फसल, इस देसी जुगाड़ से भाग जाएंगे दूर

अगर आपके खेत में भी चूहे हो गए है तो आप अपने खेत की बाउंड्री के आसपास पुदीना, लैवेंडर और लहसुन लगा सकते हैं. इस तरह के पौधे लगाने से खेत में यह पौधे अवरोध का काम करते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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Crop protection from rat: देशभर में लाखों किसान अलग-अलग प्रकार की खेती करते हैं. वहीं चाहे किसान गेहूं की खेती करते हो या दूसरी कोई और खेती करते हुए कीड़े-मकोड़े, चूहे और ऐसे अलग-अलग तरह के जानवरों की समस्या अक्सर बनी रहती है. कई बार चूहे खेत की मेड तो कई बार खेत में अपना बिल बना लेते हैं और जैसे ही फसल तैयार होती है, उनका आतंक बढ़ जाता है. जिससे वह फसल को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपकी फसल को भी कहीं चूहे कुतर ना दें, इसके लिए कौन सा देसी जुगाड़ आपके काम आएंगे.

खेत की मेड पर सुगंधित पौधे लगाए

अगर आपके खेत में भी चूहे हो गए है तो आप अपने खेत की बाउंड्री के आसपास पुदीना, लैवेंडर और लहसुन लगा सकते हैं. इस तरह के पौधे लगाने से खेत में यह पौधे अवरोध का काम करते हैं. इससे चूहे खेत के आसपास नहीं आते हैं और वह खेत से भाग जाते हैं.

घरेलू चीजों का पेस्ट छिड़कें

खेत का चूहाें से बचाव करने के लिए आप लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, नीम का तेल और पुदीने का गोल तैयार करके भी खेत की मेड पर स्प्रे कर सकते हैं. इससे भी चूहे खेत के आसपास नहीं आएंगे.

फिनायल की गोली रखें

आपकों खेत में जहां-जहां चूहे दिखाई दें और जहां चूहे के बिल दिखें वहां फिनायल की गोली आप रख सकते हैं. फिनायल की गोली रखने से भी चूहे खेत के आसपास नहीं आएंगे.

सिंचाई का सहारा लें

कृषि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपके खेत में चूहों का आतंक बढ़ रहा है और फसल को पानी की जरूरत लग रही है तो आप खेत में सिचांई कर सकते हैं.  दरअसल सिंचाई करने से चूहों का घर नष्ट हो जाता है, जिससे चूहे वहां से भाग जाते हैं.

रासायनिक उपाय अपनाएं

खेत में चूहों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए किसान जिंक फास्फाइड दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दवाओं को मेड या बिलों के पास छिड़कने से इसकी गंध के के कारण चूहे भाग जाते हैं और खाने पर उनकी संख्या भी कम हो जाती है.

तेज पत्ता और लौंग

चूहों को खेतों से भगाने के लिए तेजपत्ते और लौंग को पीसकर बिलों के पास रखने से भी चूहे पास नहीं आते हैं और वे खेत से भाग जाते हैं.

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काली मिर्च का छिड़काव

काली मिर्च घर से कीड़े-मकोड़े को दूर रखने के लिए सबसे सस्ता तरीका माना जाता है. ऐसे में आप अपने खेत से भी चूहे भगाने के लिए काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चूहे अपने आप से आपके खेत से भाग जाएंगे.

अमोनिया का उपयोग

चूहों को तेज गंध पसंद नहीं होती है. ऐसे में अमोनिया को छोटी कटोरी में भरकर खेत की मेड के आसपास रख दें. जिससे वहां से चूहे अपने आप से भाग जाएंगे.

प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोको पाउडर का मिश्रण

आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोको पाउडर के मिश्रण से भी चूहों को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको बस सुखे पॉपकॉर्न को कोको या चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाकर उन जगहों पर फैलाना होगा, जहां चूहे अक्सर आते हों. जैसे ही चूहे इस मिश्रण को खाएंगे, वे घबराकर पानी पीने के लिए आपके भाग जाएंगे. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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Rat Repellent Farm Pest Control Crop Protection From Rat Rat Control In Farm
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