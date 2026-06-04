Curry Leaves Care Tips: रसोई के तड़के में अपनी लाजवाब खुशबू बिखेरने वाला करी पत्ता लगभग हर घर के गार्डन या बालकनी की शान होता है. लेकिन जैसे ही झुलसती हुई गर्मी और तेज धूप का मौसम शुरू होता है. इस पौधे की हालत खराब होने लगती है. तेज गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप की वजह से करी पत्ते की हरी-भरी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है.

बहुत से लोग इस मौसम में पौधे को मरता हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर डालने की गलती कर बैठते हैं. अगर आपका करी पत्ता भी इस गर्मी में बेजान हो रहा है. तो फिक्र छोड़िए. आपके किचन में ही एक ऐसी सुपर देसी ट्रिक मौजूद है जो इस तपते मौसम में भी आपके पौधे को न सिर्फ झुलसने से बचाएगी बल्कि उसमें मखमली हरी पत्तियों की नई बहार ले आएगी.

छाछ का जादुई फॉर्मूला

करी पत्ते को गर्मी की मार से बचाने और उसकी रुकी हुई ग्रोथ को रॉकेट की तरह तेज करने के लिए सबसे बेस्ट देसी उपाय है खट्टी छाछ या मट्ठा इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक कप गाढ़ी खट्टी छाछ को लगभग एक लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लेना है.

अब इस तैयार घोल को हफ्ते में एक बार अपने करी पत्ते की जड़ों में डालें और थोड़ा सा पत्तियों पर स्प्रे कर दें. छाछ में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और गुड बैक्टीरिया पौधे को अंदर से इतनी ताकत देते हैं कि पत्तियां एकदम चमकदार और हरी हो जाती हैं.

धूप से बचाने का सही तरीका

इसके साथ ही इस मौसम में पौधे को सीधे दोपहर की तीखी धूप से बचाना बेहद जरूरी है. अपने गमले को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की हल्की धूप मिले या फिर उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें जिससे पौधा झुलसने से बच सके.

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वाटरिंग का ध्यान रखें

गर्मी के दिनों में करी पत्ते के पौधे में पानी देने का एक खास नियम होता है. जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस मौसम में कभी भी दोपहर के वक्त जब गमला गर्म हो तब पानी डालने की भूल बिल्कुल न करें इससे जड़ें खराब हो सकती हैं. पानी देने का सबसे सही समय सुबह जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद का होता है. गमले की मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें लेकिन पानी को बिल्कुल जमा न होने दें.

सूखी पत्तियों की ट्रिमिंग

पौधे को घना और बुशी बनाने के लिए इसकी समय-समय पर प्रूनिंग यानी ट्रिमिंग करते रहें. पौधे के ऊपर की जो पत्तियां या टहनियां गर्मी की वजह से पूरी तरह सूख या जल चुकी हैं. उन्हें कटर से काटकर हटा दें. ऐसा करने से पौधे की एनर्जी बचेगी और नीचे से नई, फ्रेश और खुशबूदार पत्तियां तेजी से निकलना शुरू हो जाएंगी.

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