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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरझुलसती गर्मी में मुरझा रहे करी पत्ते को मिलेगा नया जीवन, इस सुपर देसी ट्रिक से तेजी से ग्रो करेंगी नई पत्तियां

झुलसती गर्मी में मुरझा रहे करी पत्ते को मिलेगा नया जीवन, इस सुपर देसी ट्रिक से तेजी से ग्रो करेंगी नई पत्तियां

Curry Leaves Care Tips: तपते मौसम में करी पत्ते के पौधे को सूखने और झुलसने से बचाने के लिए उसकी सही देखरेख बहुत जरूरी है. कुछ आसान और कमाल के घरेलू उपायों को अपनाकर आप पौधे को एकदम फ्रेश रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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Curry Leaves Care Tips: रसोई के तड़के में अपनी लाजवाब खुशबू बिखेरने वाला करी पत्ता लगभग हर घर के गार्डन या बालकनी की शान होता है. लेकिन जैसे ही झुलसती हुई गर्मी और तेज धूप का मौसम शुरू होता है. इस पौधे की हालत खराब होने लगती है. तेज गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप की वजह से करी पत्ते की हरी-भरी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है. 

बहुत से लोग इस मौसम में पौधे को मरता हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर डालने की गलती कर बैठते हैं. अगर आपका करी पत्ता भी इस गर्मी में बेजान हो रहा है. तो फिक्र छोड़िए. आपके किचन में ही एक ऐसी सुपर देसी ट्रिक मौजूद है जो इस तपते मौसम में भी आपके पौधे को न सिर्फ झुलसने से बचाएगी बल्कि उसमें मखमली हरी पत्तियों की नई बहार ले आएगी.

छाछ का जादुई फॉर्मूला 

करी पत्ते को गर्मी की मार से बचाने और उसकी रुकी हुई ग्रोथ को रॉकेट की तरह तेज करने के लिए सबसे बेस्ट देसी उपाय है खट्टी छाछ या मट्ठा इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक कप गाढ़ी खट्टी छाछ को लगभग एक लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लेना है. 

अब इस तैयार घोल को हफ्ते में एक बार अपने करी पत्ते की जड़ों में डालें और थोड़ा सा पत्तियों पर स्प्रे कर दें. छाछ में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और गुड बैक्टीरिया पौधे को अंदर से इतनी ताकत देते हैं कि पत्तियां एकदम चमकदार और हरी हो जाती हैं. 

धूप से बचाने का सही तरीका

इसके साथ ही इस मौसम में पौधे को सीधे दोपहर की तीखी धूप से बचाना बेहद जरूरी है. अपने गमले को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की हल्की धूप मिले या फिर उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें जिससे पौधा झुलसने से बच सके.

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वाटरिंग का ध्यान रखें 

गर्मी के दिनों में करी पत्ते के पौधे में पानी देने का एक खास नियम होता है. जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस मौसम में कभी भी दोपहर के वक्त जब गमला गर्म हो तब पानी डालने की भूल बिल्कुल न करें इससे जड़ें खराब हो सकती हैं. पानी देने का सबसे सही समय सुबह जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद का होता है. गमले की मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें लेकिन पानी को बिल्कुल जमा न होने दें. 

सूखी पत्तियों की ट्रिमिंग

पौधे को घना और बुशी बनाने के लिए इसकी समय-समय पर प्रूनिंग यानी ट्रिमिंग करते रहें. पौधे के ऊपर की जो पत्तियां या टहनियां गर्मी की वजह से पूरी तरह सूख या जल चुकी हैं. उन्हें कटर से काटकर हटा दें. ऐसा करने से पौधे की एनर्जी बचेगी और नीचे से नई, फ्रेश और खुशबूदार पत्तियां तेजी से निकलना शुरू हो जाएंगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Gardening Curry Leaves Curry Leave Agriculture Tips
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