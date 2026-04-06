इस राज्य में गेहूं की खरीद पर किसानों को मिल रहा सबसे ज्यादा दाम, MSP के साथ 150 रुपये का बोनस

Wheat MSP Rajasthan: किसानों के लिए इस बार गेहूं की खरीद को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है. दरअसल, राजस्थान सरकार ने किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम दिलाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एक्स्ट्रा बोनस देने की घोषणा की है. इस कदम का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करना है. खास बात यह है कि इस फैसले के बाद राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां गेहूं पर किसानों को सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है.



राजस्थान के किसानों को एमएसपी के साथ मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस



राजस्थान राज्य सरकार ने गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसके साथ अब राज्य का बोनस जोड़ने पर किसानों को 2735 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा. इससे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी.



खरीद प्रक्रिया को भी बनाया जा रहा आसन



राजस्थान सरकार सिर्फ दाम बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी खरीद प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी न हो. उन्हें समय पर उनकी उपज का भुगतान मिले. खरीद प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए विशेष तैयारी भी की जा रही है. इस बार राजस्थान में गेहूं की खरीद केंद्रों की संख्या में भी बड़ा इजाफा किया गया है. पिछले साल जहां 327 केंद्र थे. वहीं इस बार इन्हें बढ़कर 471 कर दिया गया है. इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधा मिलेगी.

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स्लॉट बुकिंग और समय पर पेमेंट पर जोर



किसानों की सुविधा के लिए इस बार स्टॉल बुकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है. इसके तहत किसान पहले से तय करके अपनी फसल बेच सकते हैं. इससे खरीद केंद्रों पर भीड़ कम होगी और किसानों को लंबी कारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वहीं राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर मिले. खरीद केंद्रों पर बारदाना, तुलाई व्यवस्था और आधार आधारित पेमेंट को भी मजबूत किया जा रहा है. सभी एजेंसियों को बैंक से पर्याप्त क्रेडिट लिमिट सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं, ताकि पेमेंट में देरी न हो.



राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा फायदा



राज्य सरकार ने साफ किया है कि 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस केवल राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा. इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने और गिरदावरी की जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दूसरे राज्यों का गेहूं यहां आकर ने बिक सके.

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