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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरऐसे करेंगे गेंदे की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में होती है 15 लाख की आमदनी

ऐसे करेंगे गेंदे की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में होती है 15 लाख की आमदनी

Marigold Farming Tips: गेंदे की खेती आजकल किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है. सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन से सालाना 15 लाख रुपये तक का मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Apr 2026 12:19 PM (IST)
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Marigold Farming Tips: आज के दौर में अगर आप खेती से तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पारंपरिक फसलों के दायरे से बाहर निकलकर गेंदे की खेती यानी मैरीगोल्ड फार्मिंग पर दांव लगाना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है. यह सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि मार्केट की एक ऐसी डिमांड है जो शादियों, त्यौहारों और सजावट के अलावा अब मेडिसिन और ब्यूटी इंडस्ट्री में भी धूम मचा रही है. अगर आपके पास एक हेक्टेयर जमीन है तो आप साल भर में 15 लाख रुपये तक का रेवेन्यू जेनरेट कर सकते हैं.

जो किसी भी कॉर्पोरेट जॉब की सैलरी को टक्कर दे सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लागत बहुत कम लगती है और रिस्क फैक्टर भी मिनिमल है क्योंकि गेंदे का इस्तेमाल अब सिर्फ माला बनाने तक सीमित नहीं रहा. इसमें मौजूद विटामिन सी और इसके औषधीय गुण इसे कैंसर, हार्ट डिजीज और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल बनाते हैं जिससे इसकी मार्केट वैल्यू हमेशा हाई रहती है.

गेंदे की खेती से कमाएं लाखों

गेंदे की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही साल में तीन से चार बार फसल ले सकते हैं और एक बार पौधा लगाने के बाद लंबे समय तक फूल तोड़ सकते हैं. अगर हम एक एकड़ के हिसाब से समझें तो हर हफ्ते लगभग 3 क्विंटल फूलों की पैदावार हो जाती है और मार्केट में अगर 70 रुपये प्रति किलो का रेट भी मिले तो आप हफ्ते भर में 20 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं.

  • साल भर में एक एकड़ की लागत करीब 1 लाख आती है जबकि कमाई 5 से 6 लाख तक जा सकती है.
  • हाइब्रिड किस्मों की वजह से अब बेमौसम और सर्दियों में भी बंपर पैदावार लेना मुमकिन है.
  • इसका इस्तेमाल सिर्फ सजावट नहीं बल्कि इत्र, अगरबत्ती और गंभीर बीमारियों की दवा बनाने में भी होता.

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इन बातों का रखें ध्यान

इसकी खेती में आपको एक हेक्टेयर के लिए लगभग 1 किलो अच्छी क्वालिटी के बीजों की जरूरत होती है जिनसे नर्सरी तैयार की जाती है. जब पौधा चार पत्तियों वाला हो जाए तब उसे खेत में शिफ्ट कर दें और करीब 40 दिनों के अंदर कलियां मुस्कुराने लगती हैं. शुरुआत की पहली कली को थोड़ा नीचे से तोड़ दें ताकि पौधा ज्यादा झाड़ीदार बने और एक साथ ढेर सारी कलियां निकलें.

  • बोलेरो, बटरस्कॉच, स्टार ऑफ इंडिया और गोल्डन जेम जैसी प्रीमियम किस्मों की मार्केट में हाई डिमांड है.
  • पौधों की रोपाई के महज 40 दिनों के भीतर फूल आने शुरू हो जाते हैं जिससे कैश फ्लो बना रहता है.
  • फूलों की ताजगी और बेहतर दाम के लिए इन्हें हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही तोड़ना चाहिए.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Apr 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Marigold
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