पीएम किसान योजना पर सरकार का बड़ा अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana 23rd Instalment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट जारी किया है, जिसने करोड़ों लाभार्थियों के बीच हलचल बढ़ा दी है. अगर आप भी इस योजना के तहत अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 23वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के खाते में नहीं आएगा. नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है.

जिससे सिर्फ जरूरतमंद और पात्र किसानों को ही इस सरकारी योजना का सीधा लाभ मिल सके. इस नए कदम के बाद कई ऐसे किसान जो अब तक बिना जरूरी डॉक्यूमेंट्स या गलत जानकारी के जरिए किस्तें पा रहे थे उन्हें इस बार बड़ा झटका लगने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कि सरकार के इस नए फैसले की जद में कौन-से किसान आ रहे हैं और किन गलतियों की वजह से आपकी किस्त पूरी तरह अटक सकती है.

ई-केवाईसी न कराने वालों का नाम हटेगा

सरकार ने इस बार साफ निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपने खाते की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रोसेस को पूरा नहीं किया है. उन्हें 23वीं किस्त से पूरी तरह हाथ धोना पड़ेगा. डिजिटल फ्रॉड और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार इस नियम को लेकर बेहद गंभीर है. इसके साथ ही लैंड सीडिंग यानी खेती की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन होना भी जरूरी कर दिया गया है.

लैंड सीडिंग के बिना भी लाभ नहीं

अगर आपके जमीन के दस्तावेज आपके पीएम किसान अकाउंट से लिंक नहीं हैं. तो आपका नाम लाभार्थियों की नई लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा. कई किसान इन दोनों जरूरी कामों को हल्के में ले रहे थे. लेकिन इस नए अपडेट के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन कड़े नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

अपात्र किसानों भी रडार पर

इस योजना से हाथ धोने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या उन किसानों की भी है जो वास्तव में इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं. सरकार के नए फिल्टर के अनुसार अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करता है. तो उसे इस योजना के लिए पूरी तरह अपात्र घोषित कर दिया गया है.

फर्जी किसानों पर सरकार का कड़ा चाबुक

इसके अलावा, गलत तरीके से या फर्जी दस्तावेजों के सहारे किस्त लेने वाले लोगों की पहचान करने के लिए सरकार एक विशेष ऑडिट चला रही है. ऐसे लोगों को न सिर्फ 23वीं किस्त से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. बल्कि उनसे पिछली किस्तों की रिकवरी भी की जा सकती है. इसलिए अगर आप अपनी किस्त पाना चाहते हैं. तो तुरंत अपना स्टेटस चेक करें.

ये भी पढ़ें: मछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन