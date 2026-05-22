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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद

फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद

Badami Mango Growing Tips: फार्म हाउस पर बादामी मैंगो उगाना अब बेहद आसान है. सही मिट्टी, कलमी पौधे और ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करके आप इसकी बंपर पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 May 2026 10:47 AM (IST)
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Badami Mango Growing Tips: गर्मियों का सीजन हो और रसीले आमों की बात न हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. लेकिन अगर आप इस बार अपने फार्म हाउस पर कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जिसका स्वाद चखने के बाद लोग उंगलियां चाटते रह जाएं. तो बादामी मैंगो आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है. अपनी लाजवाब मिठास और बेहतरीन खुशबू के लिए मशहूर यह आम आजकल बागवानों की पहली पसंद बना हुआ है. 

इसे आप अपने फार्म हाउस पर भी उगा सकते हैं बस आपको सही तकनीक और सही चीजों की जरूरत है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने फार्म हाउस में बादामी मैंगो उगा सकते हैं. जान लें इसका पूरा प्रोसेस.

ऐसे उगाएं बादामी मैंगो

बादामी आम का बंपर प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने फार्म हाउस की मिट्टी को इसके अनुकूल बनाना होगा. इस वैरायटी के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जहां पानी बिल्कुल न रुके. पौधा लगाने के लिए लगभग दो से तीन फीट गहरे गड्ढे तैयार करें और उन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ दें.

जिससे मिट्टी के बैक्टीरिया खत्म हो जाएं. इसके बाद जैविक खाद, कोकोपीट और नीम की खली को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढों को भर दें. हमेशा किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधा ही खरीदें क्योंकि इससे पेड़ जल्दी फल देने लगते हैं और उनकी ग्रोथ भी शानदार होती है.

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सिंचाई और पोषण का रखें ध्यान

पौधा लगाने के बाद असली खेल उसकी केयर और सही पोषण का होता है जिससे आपको सीजन का सबसे बेस्ट स्वाद मिल सके. शुरुआती सालों में पौधों को रेगुलर पानी दें जिसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह पानी की बचत के साथ जड़ों को नमी देता है. 

जब पेड़ बड़ा होने लगे तो साल में दो बार खासकर मानसून से पहले और फ्लावरिंग सीजन के दौरान, भरपूर मात्रा में कंपोस्ट या वर्मीकंपोस्ट खाद जरूर डालें. कीटों से बचाव के लिए समय-समय पर नीम के तेल का स्प्रे करें. जैसे ही पेड़ों पर बौर आने लगें पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दें जिससे फूल झड़ें नहीं और आपको मिले एकदम रसीला बादामी आम.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mango Farming Alphonso Mango
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