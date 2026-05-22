फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद

Badami Mango Growing Tips: गर्मियों का सीजन हो और रसीले आमों की बात न हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. लेकिन अगर आप इस बार अपने फार्म हाउस पर कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जिसका स्वाद चखने के बाद लोग उंगलियां चाटते रह जाएं. तो बादामी मैंगो आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है. अपनी लाजवाब मिठास और बेहतरीन खुशबू के लिए मशहूर यह आम आजकल बागवानों की पहली पसंद बना हुआ है.

इसे आप अपने फार्म हाउस पर भी उगा सकते हैं बस आपको सही तकनीक और सही चीजों की जरूरत है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने फार्म हाउस में बादामी मैंगो उगा सकते हैं. जान लें इसका पूरा प्रोसेस.

ऐसे उगाएं बादामी मैंगो

बादामी आम का बंपर प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने फार्म हाउस की मिट्टी को इसके अनुकूल बनाना होगा. इस वैरायटी के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जहां पानी बिल्कुल न रुके. पौधा लगाने के लिए लगभग दो से तीन फीट गहरे गड्ढे तैयार करें और उन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ दें.

जिससे मिट्टी के बैक्टीरिया खत्म हो जाएं. इसके बाद जैविक खाद, कोकोपीट और नीम की खली को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढों को भर दें. हमेशा किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधा ही खरीदें क्योंकि इससे पेड़ जल्दी फल देने लगते हैं और उनकी ग्रोथ भी शानदार होती है.

यह भी पढ़ें: बकरीद के लिए अपने जानवर को खिलाएं ये खुराक, देखते-ही-देखते बिक जाएगा आपका जानवर

सिंचाई और पोषण का रखें ध्यान

पौधा लगाने के बाद असली खेल उसकी केयर और सही पोषण का होता है जिससे आपको सीजन का सबसे बेस्ट स्वाद मिल सके. शुरुआती सालों में पौधों को रेगुलर पानी दें जिसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह पानी की बचत के साथ जड़ों को नमी देता है.

जब पेड़ बड़ा होने लगे तो साल में दो बार खासकर मानसून से पहले और फ्लावरिंग सीजन के दौरान, भरपूर मात्रा में कंपोस्ट या वर्मीकंपोस्ट खाद जरूर डालें. कीटों से बचाव के लिए समय-समय पर नीम के तेल का स्प्रे करें. जैसे ही पेड़ों पर बौर आने लगें पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दें जिससे फूल झड़ें नहीं और आपको मिले एकदम रसीला बादामी आम.

यह भी पढ़ें: खेतों से ही बना सकते हैं बिजली और फसल भी करेगी मालामाल, एग्रीवोल्टिक्स से बरसेगा पैसा