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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसोयाबीन से होगी दोगुनी कमाई! घर में लगा लें ये छोटा-सा सेटअप, हर महीने छापें लाखों रुपये

सोयाबीन से होगी दोगुनी कमाई! घर में लगा लें ये छोटा-सा सेटअप, हर महीने छापें लाखों रुपये

Soybean Business Tips: सोयाबीन से कमाई दोगुनी करने के लिए घर पर ही एक छोटा सोया मिल्क और टोफू मेकिंग सेटअप लगाया जा सकता है. मार्केट में बढ़ती डिमांड इस बिजनेस से हर महीने लाखों दे सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 May 2026 12:41 PM (IST)
Soybean Business Tips: सोयाबीन से कमाई दोगुनी करने के लिए घर पर ही एक छोटा सोया मिल्क और टोफू मेकिंग सेटअप लगाया जा सकता है. मार्केट में बढ़ती डिमांड इस बिजनेस से हर महीने लाखों दे सकती है.

अगर आप खेती-किसानी या बिजनेस से अपनी कमाई को सीधा डबल करना चाहते हैं. तो सोयाबीन आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है. सिर्फ कच्चा सोयाबीन मंडी में बेचने के बजाय अगर आप अपने घर में ही एक छोटा सा सेटअप लगा लें तो इससे तैयार प्रोडक्ट्स आपको हर महीने लाखों रुपये का बंपर मुनाफा आसानी से दे सकते हैं.

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आजकल मार्केट में सोया मिल्क यानी सोयाबीन के दूध और सोया पनीर जिसे टोफू कहा जाता है. उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ कॉन्शियस लोग और फिटनेस फ्रीक्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप घर के एक छोटे से हिस्से से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यह घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा.
आजकल मार्केट में सोया मिल्क यानी सोयाबीन के दूध और सोया पनीर जिसे टोफू कहा जाता है. उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ कॉन्शियस लोग और फिटनेस फ्रीक्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप घर के एक छोटे से हिस्से से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यह घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा.
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इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह या किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के एक खाली कमरे से भी इस छोटे से सेटअप को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं. शुरुआत में आपको सोयाबीन ग्राइंडर, बॉयलर और एक पनीर प्रेस जैसी कुछ बेसिक मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है.
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह या किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के एक खाली कमरे से भी इस छोटे से सेटअप को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं. शुरुआत में आपको सोयाबीन ग्राइंडर, बॉयलर और एक पनीर प्रेस जैसी कुछ बेसिक मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है.
Published at : 21 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tofu Soyabean Farming Business

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