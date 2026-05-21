सोयाबीन से होगी दोगुनी कमाई! घर में लगा लें ये छोटा-सा सेटअप, हर महीने छापें लाखों रुपये

आजकल मार्केट में सोया मिल्क यानी सोयाबीन के दूध और सोया पनीर जिसे टोफू कहा जाता है. उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ कॉन्शियस लोग और फिटनेस फ्रीक्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप घर के एक छोटे से हिस्से से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यह घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा.