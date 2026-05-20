भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव

तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण इन सब्जियों के पौधे सूख रहे हैं जिससे किसानों की लागत डूबने का खतरा पैदा हो गया है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसम में फसलों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिंचाई का सही तरीका और सही समय चुनना. दोपहर की तेज धूप में भूलकर भी खेतों में पानी नहीं लगाना चाहिए.