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भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव
Summer Season Crop Safety: भीषण गर्मी और लू के कारण खेतों में खड़ी लौकी, तोरई और कद्दू जैसी सब्जियां झुलस रही हैं. इनसे बचाव के लिए सुबह या शाम को सिंचाई करें.
मई और जून के महीनों में पड़ने वाली रिकॉर्डतोड़ गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी बेहाल कर दिया है. आसमान से बरसती आग के कारण खेतों में खड़ी हरी सब्जियां बुरी तरह झुलसने लगी हैं. इस कड़कड़ाती धूप का सबसे ज्यादा बुरा असर लौकी, तोरई, कद्दू और करेले जैसी बेलदार फसलों पर देखने को मिल रहा है.
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Published at : 20 May 2026 03:52 PM (IST)
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