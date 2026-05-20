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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरभयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव

भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव

Summer Season Crop Safety: भीषण गर्मी और लू के कारण खेतों में खड़ी लौकी, तोरई और कद्दू जैसी सब्जियां झुलस रही हैं. इनसे बचाव के लिए सुबह या शाम को सिंचाई करें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 May 2026 03:52 PM (IST)
Summer Season Crop Safety: भीषण गर्मी और लू के कारण खेतों में खड़ी लौकी, तोरई और कद्दू जैसी सब्जियां झुलस रही हैं. इनसे बचाव के लिए सुबह या शाम को सिंचाई करें.

मई और जून के महीनों में पड़ने वाली रिकॉर्डतोड़ गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी बेहाल कर दिया है. आसमान से बरसती आग के कारण खेतों में खड़ी हरी सब्जियां बुरी तरह झुलसने लगी हैं. इस कड़कड़ाती धूप का सबसे ज्यादा बुरा असर लौकी, तोरई, कद्दू और करेले जैसी बेलदार फसलों पर देखने को मिल रहा है.

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तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण इन सब्जियों के पौधे सूख रहे हैं जिससे किसानों की लागत डूबने का खतरा पैदा हो गया है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसम में फसलों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिंचाई का सही तरीका और सही समय चुनना. दोपहर की तेज धूप में भूलकर भी खेतों में पानी नहीं लगाना चाहिए.
तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण इन सब्जियों के पौधे सूख रहे हैं जिससे किसानों की लागत डूबने का खतरा पैदा हो गया है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसम में फसलों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिंचाई का सही तरीका और सही समय चुनना. दोपहर की तेज धूप में भूलकर भी खेतों में पानी नहीं लगाना चाहिए.
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गर्मी के मौसम में फसलों की सिंचाई हमेशा सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही करनी चाहिए. इस समय तापमान थोड़ा कम होता है जिससे पानी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ता और पौधों की जड़ों को पर्याप्त नमी मिल जाती है. दोपहर में पानी देने से फसलें सड़ सकती हैं.
गर्मी के मौसम में फसलों की सिंचाई हमेशा सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही करनी चाहिए. इस समय तापमान थोड़ा कम होता है जिससे पानी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ता और पौधों की जड़ों को पर्याप्त नमी मिल जाती है. दोपहर में पानी देने से फसलें सड़ सकती हैं.
Published at : 20 May 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming Tips Crops Safety

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