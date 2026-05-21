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बकरीद के लिए अपने जानवर को खिलाएं ये खुराक, देखते-ही-देखते बिक जाएगा आपका जानवर
Bakrid Goat Tips: इस साल 27 मई को आने वाली बकरीद के लिए अपने बकरे को मंडी में सबसे महंगे दामों पर बेचने के लिए उसकी डाइट का ध्यान रखें. जिससे खरीदार उसे देखते ही तुरंत मुंहमांगे दाम पर खरीद लेते हैं.
इस साल 27 मई को बकरीद का त्योहार मनाया जाने वाला है और इस खास मौके के लिए बकरा मंडियों में रौनक अभी से बढ़ने लगी है. अगर आप भी अपने बकरे या जानवर को इस सीजन में सबसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हैं तो अभी से उसकी डाइट और सेहत पर खास ध्यान देना शुरू कर दीजिए.
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Published at : 21 May 2026 04:09 PM (IST)
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