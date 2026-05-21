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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबकरीद के लिए अपने जानवर को खिलाएं ये खुराक, देखते-ही-देखते बिक जाएगा आपका जानवर

बकरीद के लिए अपने जानवर को खिलाएं ये खुराक, देखते-ही-देखते बिक जाएगा आपका जानवर

Bakrid Goat Tips: इस साल 27 मई को आने वाली बकरीद के लिए अपने बकरे को मंडी में सबसे महंगे दामों पर बेचने के लिए उसकी डाइट का ध्यान रखें. जिससे खरीदार उसे देखते ही तुरंत मुंहमांगे दाम पर खरीद लेते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 May 2026 04:12 PM (IST)
Bakrid Goat Tips: इस साल 27 मई को आने वाली बकरीद के लिए अपने बकरे को मंडी में सबसे महंगे दामों पर बेचने के लिए उसकी डाइट का ध्यान रखें. जिससे खरीदार उसे देखते ही तुरंत मुंहमांगे दाम पर खरीद लेते हैं.

इस साल 27 मई को बकरीद का त्योहार मनाया जाने वाला है और इस खास मौके के लिए बकरा मंडियों में रौनक अभी से बढ़ने लगी है. अगर आप भी अपने बकरे या जानवर को इस सीजन में सबसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हैं तो अभी से उसकी डाइट और सेहत पर खास ध्यान देना शुरू कर दीजिए.

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बकरीद के बाजार में केवल उसी जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जो दिखने में एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव और भारी-भरकम हो. अपने जानवर को देखते ही खरीदार उसकी तरफ खींचे चले आएं इसके लिए आपको उसकी रेगुलर डाइट में कुछ बेहद खास और पौष्टिक चीजें शामिल करनी होंगी जो उसका वजन तेजी से बढ़ाएं.
बकरीद के बाजार में केवल उसी जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जो दिखने में एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव और भारी-भरकम हो. अपने जानवर को देखते ही खरीदार उसकी तरफ खींचे चले आएं इसके लिए आपको उसकी रेगुलर डाइट में कुछ बेहद खास और पौष्टिक चीजें शामिल करनी होंगी जो उसका वजन तेजी से बढ़ाएं.
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बकरीद के बाजार में केवल उसी जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जो दिखने में एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव और भारी-भरकम हो. अपने जानवर को देखते ही खरीदार उसकी तरफ खींचे चले आएं इसके लिए आपको उसकी रेगुलर डाइट में कुछ बेहद खास और पौष्टिक चीजें शामिल करनी होंगी जो उसका वजन तेजी से बढ़ाएं.
बकरीद के बाजार में केवल उसी जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जो दिखने में एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव और भारी-भरकम हो. अपने जानवर को देखते ही खरीदार उसकी तरफ खींचे चले आएं इसके लिए आपको उसकी रेगुलर डाइट में कुछ बेहद खास और पौष्टिक चीजें शामिल करनी होंगी जो उसका वजन तेजी से बढ़ाएं.
Published at : 21 May 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bakrid Goat Farming Animal Husbandary

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