बकरीद के लिए अपने जानवर को खिलाएं ये खुराक, देखते-ही-देखते बिक जाएगा आपका जानवर

बकरीद के बाजार में केवल उसी जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है जो दिखने में एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव और भारी-भरकम हो. अपने जानवर को देखते ही खरीदार उसकी तरफ खींचे चले आएं इसके लिए आपको उसकी रेगुलर डाइट में कुछ बेहद खास और पौष्टिक चीजें शामिल करनी होंगी जो उसका वजन तेजी से बढ़ाएं.