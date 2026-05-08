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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWeather Alert in India: आज से इन राज्यों में परेशान करेगी आंधी-बारिश, तुरंत अलर्ट हो जाएं किसान भाई

Weather Alert in India: आज से इन राज्यों में परेशान करेगी आंधी-बारिश, तुरंत अलर्ट हो जाएं किसान भाई

Weather Forecast: मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक मौसम तेजी से बदलेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 06:07 PM (IST)
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Weather Forecast: मई की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है. कहीं तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है तो कई जगह आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक के कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आंधी आज से कौन से राज्य में आंधी तूफान परेशान करेगी और कहां के किसानों को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए..

यूपी में फिर बदलेगा मौसम 

उत्तर प्रदेश में 8 से 13 मई के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग में कई जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और बरेली समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है. आईएमडी के अनुसार, पश्चिम और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. इससे गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा भी बना रहेगा. 

बिहार और झारखंड में बारिश का असर 

बिहार में 8 से 11 मई तक के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा और बेगूसराय में हल्की से मीडियम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज आंधी की चेतावनी दी है. हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. वहीं झारखंड में 11 और 12 मई को तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अनुमान लगाया गया है. रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और दुमका जैसे इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है. 

उत्तराखंड और हिमाचल में बदलेगा मौसम 

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम करवट लेने वाला है. उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि 11 से 13 मई के बीच यहां फिर बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. वहीं हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा. शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश होने की संभावना है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. 

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राजस्थान में दो तरह का मौसम 

राजस्थान में इन दिनों मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में तापमान तेजी से बढ़ सकता है. 

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट 

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश से होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में मौसम विभाग में किसानों को खराब मौसम होने के दौरान खेतों में काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं और बारिश के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. बिजली गिरने के आशंका को देखते हुए खुले मैदान में जाने से बचने की अपील भी की गई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 May 2026 05:37 PM (IST)
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