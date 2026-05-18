हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCloves Farming Tips: लौंग की खेती कर मालामाल बन सकते हैं किसान, जानें फसल बुवाई का तरीका

Cloves Farming Tips: लौंग की खेती कर मालामाल बन सकते हैं किसान, जानें फसल बुवाई का तरीका

Cloves Farming Tips : लौंग अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद, डेंटल केयर और फूड इंडस्ट्री में भी काफी इस्तेमाल होती है. लौंग एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा हरा-भरा रहता है और कई सालों तक फल देता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 May 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

Cloves Farming Tips : भारत में मसालों की खेती हमेशा से ही फायदेमंद रही है, लेकिन आज के समय में लौंग की खेती किसानों के लिए खासतौर पर एक बेस्ट ऑप्शन बन गई है. लौंग अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद, डेंटल केयर और फूड इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होती है. लौंग एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा हरा-भरा रहता है और कई सालों तक फल देता है. इसके पौधे लगभग 100 से 150 साल तक फल देते रहते हैं और लगभग 4 से 5 साल बाद फल देना शुरू करते हैं.

अगर सही देखभाल और बुवाई की जाए तो किसान प्रति एकड़ अच्छी इनकम कमा सकते हैं. औसतन एक पौधे से 2 से 3 किलो लौंग मिल जाती है और बाजार में इसकी कीमत 700 से 1000 प्रति किलोग्राम तक होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लौंग की खेती कर किसान कैसे मालामाल बन सकते हैं और इसकी फसल बुवाई का तरीका क्या है. 
 
लौंग की खेती कर किसान कैसे मालामाल बन सकते हैं?  

लौंग की खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं क्योंकि एक पौधा औसतन 2 से 3 किलो लौंग देता है और प्रति एकड़ लगभग 200 से 300 किलो उत्पादन होता है. बाजार में इसकी कीमत 700 से 1000 प्रति किलो रहती है, इसलिए अगर प्रति एकड़ 250 किलो उत्पादन और औसत कीमत 800 प्रति किलो है, तो किसान की इनकम लगभग 2,00,000 तक हो सकती है. साथ ही सही देखभाल, पोषण और बाजार के अनुसार समय पर बिक्री करने पर किसान प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. 

लौंग की खेती कैसे करें?

1. लौंग की खेती के लिए गर्मियों में तापमान 30-35°C और सर्दियों में लगभग 15°C होना चाहिए. ज्यादा गर्मी या तेज ठंड पौधों के ग्रोथ को रोक देती है. इसके अलावा लौंग के पौधे छायादार और हवादार स्थान में अच्छे से बढ़ते हैं. 

2. लौंग की खेती के लिए उर्वर, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए और वह जैविक पदार्थों से पूरी हो. साथ ही मिट्टी का pH लगभग 6.5-7.5 होना चाहिए. इसके अलावा जलभराव वाली भूमि से बचना जरूरी है, क्योंकि पानी जमा होने पर पौधों में जड़ सड़न जैसी बीमारियां हो सकती हैं. 
 
4. लौंग की अच्छी पैदावार के लिए स्वस्थ बीज का चयन करना बहुत जरूरी है.  बीज पूरी तरह पके हुए फल से निकालें और बुवाई से पहले रात भर पानी में भिगो दें. नर्सरी में बीज लगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी और जैविक खाद का मिश्रण तैयार करें. बीज को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में लगाएं और हल्की सिंचाई करें. पौध तैयार होने में लगभग 2 साल लगते हैं. ऐसे में रोपाई के लिए पौधे 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले, मजबूत जड़ वाले होने चाहिए. 

यह भी पढ़ें- Mushroom Farming At Home: मशरूम की खेती के लिए कितनी जमीन की जरूरत, कैसे करें शुरुआत? यहां जान लें हर एक बात
 
इसकी फसल बुवाई का तरीका क्या है?

लौंग के पौधों को लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 फीट रखी जाती है. इस दूरी के अनुसार प्रति एकड़ लगभग 100-120 पौधे लगाए जा सकते हैं. सही दूरी पर पौधे लगाने से उन्हें पूरी जगह और पोषण मिलता है. लेकिन खेती से पहले खेत की गहरी जुताई करें. वहीं लौंग की रोपाई बरसात के मौसम में करें, पौधों को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढकें और हल्की सिंचाई करें. रोपाई के समय 15 से 20 किलो गोबर की खाद डालें, साथ ही गर्मियों में हफ्ते में 1 से 2 बार और सर्दियों में 15 से 20 दिन में सिंचाई करें. पहली निराई रोपाई के 1 महीने बाद करें. ऐसे में लौंग का पौधा 4 से 5 साल में फल देना शुरू करता है. लास्ट में फूल की कलियां गुलाबी और लाल होने पर तोड़कर धूप में सुखाएं. 

यह भी पढ़ें- Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?

Published at : 18 May 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Clove Cultivation Clove Farming Tips Clove Crop Sowing Method Clove Cultivation Profit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Cloves Farming Tips: लौंग की खेती कर मालामाल बन सकते हैं किसान, जानें फसल बुवाई का तरीका
लौंग की खेती कर मालामाल बन सकते हैं किसान, जानें फसल बुवाई का तरीका
एग्रीकल्चर
Agricultural Business Ideas 2026 : कम लागत में शुरू कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर बिजनेस, नोट कर लें 5 बेस्ट आइडिया
कम लागत में शुरू कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर बिजनेस, नोट कर लें 5 बेस्ट आइडिया
एग्रीकल्चर
Sona Masoori Rice: भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है सोना मसूरी चावल की खेती, इसकी बुवाई कैसे करें किसान? 
भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है सोना मसूरी चावल की खेती, इसकी बुवाई कैसे करें किसान? 
एग्रीकल्चर
Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget