बाजार से पिस्ता खरीदना भूल जाएंगे! घर के गमले में पिस्ता उगाने का ये है सबसे आसान तरीका

Can You Grow Pistachios At Home Successfully: घर पर पिस्ता उगाना सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन सही तरीका अपनाया जाए और थोड़ा धैर्य रखा जाए तो यह बिल्कुल संभव है. आमतौर पर पिस्ता ऐसे पेड़ों से आता है जिन्हें खास तरह के मौसम और मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन अब कई लोग इसे अपने घर की बालकनी या गार्डन में भी उगा रहे हैं. अगर आप भी कुछ अलग उगाने का शौक रखते हैं, तो पिस्ता का पौधा एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

पिस्ता का पेड़ उगाने के लिए क्या करें?

पिस्ता उगाने की शुरुआत सही बीज या ग्राफ्टेड पौधा चुनने से होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पिस्टेशिया वेरा है और यह गर्म व सूखे मौसम में बेहतर बढ़ता है. अगर आप बीज से उगाना चाहते हैं, तो कच्चे और बिना नमक वाले पिस्ते लें, उन्हें करीब 24 घंटे पानी में भिगोकर रखें और फिर गीले कपड़े में लपेट दें, ताकि उनमें अंकुर निकल सके. जैसे ही अंकुर दिखे, उसे गमले में लगा दें. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्राफ्टेड पौधा ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यह जल्दी बढ़ता है और फल देने की संभावना भी ज्यादा होती है.

मिट्टी का सही चुनाव

मिट्टी और मौसम का सही चुनाव भी बहुत जरूरी है. Food and Agriculture Organisation के अनुसार, पिस्ता के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है, जिसमें पानी जमा न हो. रेतीली या दोमट मिट्टी इसके लिए सही मानी जाती है. इसके अलावा, पौधे को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिलनी चाहिए. पानी ज्यादा देने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सिंचाई सीमित मात्रा में ही करें.

एक बार पौधा लग जाए तो उसकी देखभाल पर खास ध्यान देना जरूरी होता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी हवा और धूप मिलती रहे. समय-समय पर पौधे की छंटाई करते रहें, इससे पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है और फल आने में भी मदद मिलती है. खाद के लिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर का इस्तेमाल करें और कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाएं.

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इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिस्ता का पौधा जल्दी फल नहीं देता. अगर आपने बीज से लगाया है, तो इसे फल देने में 5 से 8 साल तक लग सकते हैं, जबकि ग्राफ्टेड पौधे में 3 से 5 साल में फल आ सकते हैं. इसके साथ ही, पिस्ता के पेड़ में नर और मादा दोनों प्रकार के पौधे होते हैं, इसलिए फल पाने के लिए दोनों का होना जरूरी है. घर पर पिस्ता उगाने के कई फायदे भी हैं. इससे आपको केमिकल-फ्री ताजे पिस्ते मिलते हैं, घर की खूबसूरती बढ़ती है और यह एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर भी कदम है.

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