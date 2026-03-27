यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश में आज से फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत 40 जिलों बारिश होने के आसार जताए हैं. इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया हैं. आने वाले तीन-चार दिनों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी.

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट दिया है. इन जगहों मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है. पूर्वी संभाग के ज़्यादातर जिलों में आज 30-40 किमी की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी. 28 मार्च का मौसम शुष्क रहेगा. लेकिन, 29 मार्च से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा.

आज लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, सुबह-सुबह कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. वहीं वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में भी सुबह से ही बादलों का साया देखने को मिल रहा है. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में सुबह आंशिक तौर पर बादल हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

इन जिलों में बिजली और बारिश गिरने की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाज़ीपुर, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में कहीं-कहीं बारिश होने का यलो अलर्ट दिया है. इन जिलों में बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का भी चेतावनी है.

वहीं राजधानी लखनऊ, कानपुर, जालौन, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खारी, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, सँभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, ग़ाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और सँभल में आज बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.



मौसम विभाग के मुताबिक़ बारिश की वजह से अगले 24 घंटों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी, वहीं न्यूनतम तापमान में भी इतनी ही कमी आने का अनुमान हैं. पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाओं का एहसास होगा, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी लग सकती है.

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