घर की छत या बालकनी में उगाएं ताजी ब्रोकली, आसान तरीके से करें शुरुआत

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आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं और यही वजह है कि बाजार की सब्जियों की जगह अब कई लोग घर पर ही ताजी और साफ सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में ब्रोकली एक ऐसी सब्जी बनकर सामने आई है जिसे लोग अपने खाने में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इसे उगाना मुश्किल होगा, जबकि सच्चाई यह है कि थोड़ी सी समझ और सही तरीके से आप ब्रोकली को अपने घर की बालकनी या छत पर भी आसानी से उगा सकते हैं और ताजी सब्जी का आनंद ले सकते हैं.

ब्रोकली को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व होते हैं, यही कारण है कि डॉक्टर भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं और अगर यह ब्रोकली घर पर उगाई गई हो तो इसका फायदा और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता और यह पूरी तरह ताजी होती है, जिससे स्वाद और सेहत दोनों बेहतर होते हैं.

अगर आप घर पर ब्रोकली उगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सही मौसम का ध्यान रखना जरूरी है. ब्रोकली ठंडे मौसम में अच्छी तरह बढ़ती है इसलिए अक्टूबर से फरवरी के बीच इसे उगाना सबसे सही माना जाता है.

सही चुनाव जरूरी

ब्रोकली उगाने के लिए सही बीज और मिट्टी का चुनाव भी उतना ही जरूरी है, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल करें जो आपको नर्सरी या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें आप गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर उसे और बेहतर बना सकते हैं, इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलेगा और उसकी बढ़त अच्छी होगी.

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शुरुआत करने के लिए आप एक गमला या ग्रो बैग लें, ध्यान रखें कि उसके नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो, इसके बाद उसमें तैयार मिट्टी भरें और बीज को हल्की गहराई में बो दें, बीज डालने के बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन ज्यादा पानी देने से बचें क्योंकि इससे बीज खराब भी हो सकता है.

कहां रखें पौधा?

जब पौधा धीरे-धीरे निकलने लगता है तो उसकी देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है, पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे हल्की धूप मिलती रहे, रोज थोड़ा-थोड़ा पानी देते रहें और समय-समय पर मिट्टी को हल्का ढीला करते रहें ताकि जड़ों तक हवा पहुंच सके, अगर जरूरत लगे तो थोड़ी जैविक खाद भी डाल सकते हैं जिससे पौधा और मजबूत होगा.

इतने दिन में होती है तैयार

करीब तीन से चार हफ्तों में पौधा अच्छा खासा विकसित हो जाता है और कुछ समय बाद उसमें हरे रंग का मोटा फूल बनने लगता है यही ब्रोकली होती है आमतौर पर 60 से 70 दिनों के अंदर ब्रोकली कटाई के लिए तैयार हो जाती है, ध्यान रखें कि इसे सही समय पर ही काटें, क्योंकि ज्यादा देर करने पर इसका रंग और स्वाद बदल सकता है.



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