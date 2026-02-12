Fruits To Avoid On An Empty Stomach: फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं और सुबह के आहार में इन्हें शामिल करना अच्छा माना जाता है. विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दिन की शुरुआत फलों से करने पर शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है. लेकिन हर फल खाली पेट खाना सही नहीं होता. कुछ फल ऐसे हैं जो सुबह-सुबह बिना कुछ खाए खाने पर परेशानी बढ़ा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कौन से फल सर्दियों में खाने से बचने चाहिए.

संतरा, नींबू, ग्रेपफ्रूट

सर्दियों के मौसम में संतरा, नींबू, ग्रेपफ्रूट जैसे खट्टे फल आसानी से मिल जाते हैं. इनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है और सीमित मात्रा में खाना फायदेमंद भी है. लेकिन इन्हें सुबह खाली पेट खाने से पेट की अंदरूनी परत में जलन हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें गैस्ट्राइटिस या एसिड रिफ्लक्स की शिकायत रहती है. इसलिए इनका सेवन कर भी रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि सीमित मात्रा में इनका सेवन किया जाए.

सेब

सेब हर मौसम में उपलब्ध रहता है और "रोज एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है" वाली कहावत भी मशहूर है. हालांकि लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद सेब खाना कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है. इसमें फाइबर और फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, जिससे पेट फूलना, अपच या शुगर लेवल में अचानक उतार-चढ़ाव हो सकता है. इस लिए इसका सेवन सोच समझकर करन चाहिए.

अंगूर

अंगूर भले ही मीठे लगते हों, लेकिन इनमें हल्की अम्लीयता और पर्याप्त फाइबर होता है. खाली पेट खाने पर ये ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद फिर भूख और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. इसलिए अगर इसका सेवन करते समय भी ध्यान रखें.

पपीता

पपीता आमतौर पर पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन लंबे फास्ट के बाद इसे खाना हर किसी के लिए सही नहीं है. जिन लोगों का पेट संवेदनशील है, उन्हें पपेन एंजाइम की वजह से पेट में असहजता या गैस की शिकायत हो सकती है.

तरबूज, खरबूजा और हनीड्यू

तरबूज, खरबूजा और हनीड्यू जैसे मीठे फल स्वादिष्ट जरूर हैं, लेकिन अधिक मात्रा में खाली पेट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट के एसिड संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है.

केला

केला भी लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद खाना ठीक नहीं माना जाता. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और शुगर की मात्रा अधिक होती है. खासकर दिल से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

