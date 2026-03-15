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घर के गार्डन में कैसे उगाएं बैंगन, कम जगह में भी मिल सकती है बढ़िया पैदावार
अगर आपके पास छोटा सा गार्डन या खाली जगह है तो आप आसानी से घर पर बैंगन उगा सकते हैं.सही बीज और देखभाल के साथ कुछ ही महीनों में ताजे बैंगन मिल सकते हैं.जानें कैसे ?
भारत में बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर घर में पसंद किया जाता है.अच्छी बात यह है कि इसे खेत के अलावा घर के गार्डन या किचन गार्डन में भी आसानी से उगाया जा सकता है. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीके अपनाकर आप अपने घर में ही ताजे और केमिकल-फ्री बैंगन की फसल ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि गार्डन में बैंगन की खेती कैसे की जा सकती है.
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Published at : 15 Mar 2026 09:50 AM (IST)
Tags :Agriculture Home Gardening
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प्रेम कुमारJournalist
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