घर के गार्डन में कैसे उगाएं बैंगन, कम जगह में भी मिल सकती है बढ़िया पैदावार

घर के गार्डन में बैंगन लगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां रोज कम से कम 6 से 7 घंटे धूप आती हो. बैंगन का पौधा धूप में अच्छी तरह बढ़ता है और फल भी बेहतर देता है. अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो आप बड़े गमलों या ग्रो बैग में भी इसकी खेती कर सकते हैं.