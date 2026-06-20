मानसून के सीजन में घर की छत पर ही उगा सकते हैं ये सब्जियां, दो से तीन में ही हो जाएंगी तैयार

Vegetables Growing On Rooftop: देश के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक हो चुकी है. तो वहीं कुछ राज्यों में फिलहाल हल्की बूंदा-बांदी ही हुई है. मानसून का सुहाना मौसम आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है और यही वह समय होता है जब आप अपने घर की छत पर एक छोटा सा टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं. बारिश के पानी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की जल्दी बढ़ने का मौका देते हैं. अगर आप भी इस मौसम का फायदा उठाकर फ्रेश और केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते हैं.

तो छत पर गार्डनिंग करना एक बेहतरीन आइडिया है. सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ सब्जियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि बुवाई के महज दो से तीन हफ्तों के भीतर ही वे कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मानसूनी सीजन में आप अपनी छत पर कौन सी ऐसी आसान सब्जियां उगा सकते हैं जो बेहद कम समय में आपकी रसोई का स्वाद बढ़ा देंगी.

कम समय में तैयार होने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां

अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले तो मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियां लगाना सबसे सही फैसला होगा. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पालक और लाल चौलाई जिसे लाल साग भी कहते है. इनके बीजों को आप किसी भी चौड़े गमले या प्लास्टिक के ग्रो बैग में नॉर्मल मिट्टी और थोड़ी सी कंपोस्ट खाद मिलाकर छिड़क दें. बारिश के मौसम में इन्हें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती और लगभग 20 से 25 दिनों में ही यह तोड़ने लायक बड़ी हो जाती हैं.

इसके अलावा आप हरी धनिया और पुदीना भी लगा सकते हैं. धनिया के बीजों को थोड़ा क्रश करके मिट्टी में डालने से वे जल्दी अंकुरित होते हैं. जबकि पुदीना तो आप बाजार से लाई गई पुरानी डंडियों से भी आसानी से फैला सकते हैं. ये सभी सब्जियां बहुत ही कम जगह में और तेजी से बढ़ती हैं.

यह भी पढ़ें:क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

बारिश के मौसम में उगने वाली दूसरी सब्जियां

पत्तेदार सब्जियों के अलावा इस मौसम में मूली और हरी मिर्च जैसी चीजें भी छत पर आसानी से उगाई जा सकती हैं. मूली के लिए आपको थोड़ा गहरा गमला लेना होगा जिससे उसकी जड़ नीचे तक अच्छे से बढ़ सके. मूली भी एक ऐसी फसल है जो महीने भर के अंदर तैयार हो जाती है और इसके पत्तों का इस्तेमाल भी आप भुर्जी या पराठे बनाने में कर सकते हैं.

वहीं अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो हरी मिर्च के पौधे इस मौसम में बहुत अच्छे से पनपते हैं. इसके साथ ही आप लहसुन की कलियों को मिट्टी में दबाकर हरी लहसुन भी उगा सकते हैं. जो सूप और सब्जियों का स्वाद दोगुना कर देती है. बस ध्यान इस बात का रखना है कि गमलों में पानी जमा न हो वरना जड़ें सड़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सेम, खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन