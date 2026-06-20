क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

अपने फार्म हाउस में मखाना उगाने के लिए आपको जमीन पर करीब एक से डेढ़ फीट गहरे छोटे-छोटे तालाब या बेड तैयार करने होंगे. इन बनाए गए बेड्स के चारों तरफ मजबूत मेड़बंदी करना बेहद जरूरी है. जिससे पानी बाहर न निकल सके. इस तरीके से पानी का लेवल मेंटेन रखना बहुत आसान हो जाता है.