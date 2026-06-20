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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरक्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

अब अपने फार्म हाउस के खाली मैदान में भी मखाने की शानदार खेती की जा सकती है. इस तकनीक से आप हर सीजन में लागत से दोगुना तक का मुनाफा कमाकर अपनी इनकम को काफी बढ़ा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 Jun 2026 01:08 PM (IST)
अब अपने फार्म हाउस के खाली मैदान में भी मखाने की शानदार खेती की जा सकती है. इस तकनीक से आप हर सीजन में लागत से दोगुना तक का मुनाफा कमाकर अपनी इनकम को काफी बढ़ा सकते हैं.

मखाने की डिमांड मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है. हेल्दी स्नैक्स के रूप में लोग इसे हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास एक बड़ा फार्म हाउस है, तो आप वहां मखाने की कमर्शियल खेती शुरू कर सकते हैं. यह पारंपरिक फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा देने वाला एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है.

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पहले मखाने की खेती सिर्फ गहरे तालाबों या प्राकृतिक झीलों में ही मुमकिन मानी जाती थी. लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की नई तकनीकों ने अब इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. अब आप अपने फार्म हाउस के खुले मैदान या खेतों में भी मखाने की फसल आसानी से उगा सकते हैं.
पहले मखाने की खेती सिर्फ गहरे तालाबों या प्राकृतिक झीलों में ही मुमकिन मानी जाती थी. लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की नई तकनीकों ने अब इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. अब आप अपने फार्म हाउस के खुले मैदान या खेतों में भी मखाने की फसल आसानी से उगा सकते हैं.
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अपने फार्म हाउस में मखाना उगाने के लिए आपको जमीन पर करीब एक से डेढ़ फीट गहरे छोटे-छोटे तालाब या बेड तैयार करने होंगे. इन बनाए गए बेड्स के चारों तरफ मजबूत मेड़बंदी करना बेहद जरूरी है. जिससे पानी बाहर न निकल सके. इस तरीके से पानी का लेवल मेंटेन रखना बहुत आसान हो जाता है.
अपने फार्म हाउस में मखाना उगाने के लिए आपको जमीन पर करीब एक से डेढ़ फीट गहरे छोटे-छोटे तालाब या बेड तैयार करने होंगे. इन बनाए गए बेड्स के चारों तरफ मजबूत मेड़बंदी करना बेहद जरूरी है. जिससे पानी बाहर न निकल सके. इस तरीके से पानी का लेवल मेंटेन रखना बहुत आसान हो जाता है.
Published at : 20 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Makhana Farming Tips Farming News

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