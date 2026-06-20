एक्सप्लोरर
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
अब अपने फार्म हाउस के खाली मैदान में भी मखाने की शानदार खेती की जा सकती है. इस तकनीक से आप हर सीजन में लागत से दोगुना तक का मुनाफा कमाकर अपनी इनकम को काफी बढ़ा सकते हैं.
मखाने की डिमांड मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है. हेल्दी स्नैक्स के रूप में लोग इसे हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास एक बड़ा फार्म हाउस है, तो आप वहां मखाने की कमर्शियल खेती शुरू कर सकते हैं. यह पारंपरिक फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा देने वाला एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 20 Jun 2026 01:08 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
बाजार आते ही लग जाती है बोड़ा खरीदने वालों की होड़, बस्तर के इस व्हाइट गोल्ड का रेट सुन चौक जाएंगे आप
एग्रीकल्चर
6 Photos
चांदनी रात में ही सिंचाई करने को क्यों कहते हैं बुजुर्ग, इसका फसल पर क्या पड़ता है असर?
एग्रीकल्चर
6 Photos
11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सेम, खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन
एग्रीकल्चर
आज जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
एग्रीकल्चर
खाली खेत से बंपर कमाई का मौका, सरकार की इस योजना में मिल रही फ्री नेपियर घास की जड़ें और नगद मदद
Advertisement
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion