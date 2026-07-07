फलों की खेती से होगी बंपर कमाई, जानिए कौन-सा फल देगा सबसे ज्यादा मुनाफा?  

Benefits of Fruit Farming: आज के समय में किसान फसलों कि खेती के साथ- साथ फलों की खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं. इसकी कारण है कि फल की खेती करने से किसान को कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है. जैसे एक बार पेड़ लगाने के बाद सालों तक फल मिलता रहता है, जिससे बार-बार बीज या पौधे खरीदने का खर्च नहीं होता. साथ ही बाजार में मौसमी सब्जियों के साथ- साथ ताजे फलों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए किसानों को अपनी उगाई गई फसल को बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती.

यही कारण है कि किसान इसकी तरफ रूख करते हैं, लेकिन कई किसानों के पास इसकी जानकारी नहीं होती और खेती करने वाले किसानों का भी भारी नुकसान हो जाता है, इसलिए यह जानकारी होना जरूरी है कि कौन से फल कि खेती करनी चाहिए जिससे ज्यादा मुनाफा मिलता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो सकती है लाखों की कमाई

अगर सबसे ज्यादा मुनाफे वाले फल की बात करें, तो ड्रैगन फ्रूट इस समय सबसे आगे है. इसकी सबसे खास बात ये है कि एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 20 से 25 साल तक फल देता रहता है, और एक एकड़ में इससे लाखों रुपये तक कमाई हो सकती है. साथ ही इस फल को बहुत कम पानी चाहिए, इसलिए यह बंजर और सूखी जमीन पर भी अच्छी पैदावार देता है. इतना ही नहीं देश के साथ- साथ विदेशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ती रहती है, यही कारण है की माना जाता है की आने वाले समय में इसका दाम और बड़ जाएगा और इसकी खेती कर रहे किसान को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी.

यह भी पढ़ेंः Rice Farming: धान की खेती में ये गलती पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

इसकी खेती भी है लंबे समय की कमाई का जरिया

ड्रैगन फ्रूट के अलावा कटहल की खेती भी किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन रही है. एक बार पेड़ लग जाने के बाद यह कई दशकों तक फल देता है, यही वजह है कि इस फसल को लंबे समय की कमाई का अच्छा जरिया माना जाता है. इसमें खास बात यह है कि इसकी देखभाल में भी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती.

कटहल के अलावा अगर किसान मौसमी फल कि खेती करता है तो उसे हर महीने अच्छी कीमत मिलती है. मौसमी फल यानी बरसात के दौरान जामुन, अमरूद और आम जैसे परंपरागत फल और गर्मी के दौरान लीची, अंगूर जैसे फल भी अच्छी कमाई दे रहे हैं, खासकर तब जब किसान इन्हें सीधे बड़े बाजार या शहर के व्यापारियों को बेचते हैं. जो किसान अपने फलों को प्रोसेस करके जूस, जैम या सुखाकर बेचते हैं, उन्हें कच्चे फल के मुकाबले कहीं ज्यादा दाम मिलता है.

यह भी पढ़ेंः Urea fertilizer: यूरिया डालने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं तो हो सकता है नुकसान