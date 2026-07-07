हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफलों की खेती से होगी बंपर कमाई, जानिए कौन-सा फल देगा सबसे ज्यादा मुनाफा?  

फलों की खेती से होगी बंपर कमाई, जानिए कौन-सा फल देगा सबसे ज्यादा मुनाफा?  

Benefits of Fruit Farming: ड्रैगन फ्रूट, कटहल, आम, अमरूद और जामुन जैसे फलों की खेती कम लागत में अच्छी कमाई का मौका देती है और लंबे समय तक मुनाफा देती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

Benefits of Fruit Farming: आज के समय में किसान फसलों कि खेती के साथ- साथ फलों की खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं. इसकी कारण है कि फल की खेती करने से किसान को कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है. जैसे एक बार पेड़ लगाने के बाद सालों तक फल मिलता रहता है, जिससे बार-बार बीज या पौधे खरीदने का खर्च नहीं होता. साथ ही बाजार में मौसमी सब्जियों के साथ- साथ ताजे फलों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए किसानों को अपनी उगाई गई फसल को बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती.

यही कारण है कि किसान इसकी तरफ रूख करते हैं, लेकिन कई किसानों के पास इसकी जानकारी नहीं होती और खेती करने वाले किसानों का भी भारी नुकसान हो जाता है, इसलिए यह जानकारी होना जरूरी है कि कौन से फल कि खेती करनी चाहिए जिससे ज्यादा मुनाफा मिलता है. आइए जानते हैं  इसके बारे में पूरी जानकारी. 

ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो सकती है लाखों की कमाई

अगर सबसे ज्यादा मुनाफे वाले फल की बात करें, तो ड्रैगन फ्रूट इस समय सबसे आगे है. इसकी सबसे खास बात ये है कि एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 20 से 25 साल तक फल देता रहता है, और एक एकड़ में इससे लाखों रुपये तक कमाई हो सकती है. साथ ही इस फल को बहुत कम पानी चाहिए, इसलिए यह बंजर और सूखी जमीन पर भी अच्छी पैदावार देता है. इतना ही नहीं देश के साथ- साथ विदेशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ती रहती है, यही कारण है की माना जाता है  की आने वाले समय में इसका दाम और बड़ जाएगा और इसकी खेती कर रहे किसान को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी. 

यह भी पढ़ेंः Rice Farming: धान की खेती में ये गलती पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

इसकी खेती भी है लंबे समय की कमाई का जरिया

ड्रैगन फ्रूट के अलावा कटहल की खेती भी किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन रही है.  एक बार पेड़ लग जाने के बाद यह कई दशकों तक फल देता है, यही वजह है कि इस फसल को लंबे समय की कमाई का अच्छा जरिया माना जाता है. इसमें खास बात यह है कि इसकी देखभाल में भी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती. 

कटहल के अलावा अगर किसान मौसमी फल कि खेती करता है तो उसे हर महीने अच्छी कीमत मिलती है. मौसमी फल यानी बरसात के दौरान जामुन, अमरूद और आम जैसे परंपरागत फल और गर्मी के दौरान लीची, अंगूर जैसे फल भी अच्छी कमाई दे रहे हैं, खासकर तब जब किसान इन्हें सीधे बड़े बाजार या शहर के व्यापारियों को बेचते हैं. जो किसान अपने फलों को प्रोसेस करके जूस, जैम या सुखाकर बेचते हैं, उन्हें कच्चे फल के मुकाबले कहीं ज्यादा दाम मिलता है. 

यह भी पढ़ेंः Urea fertilizer: यूरिया डालने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

Published at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Profitable Fruit Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फलों की खेती से होगी बंपर कमाई, जानिए कौन-सा फल देगा सबसे ज्यादा मुनाफा?  
फलों की खेती से होगी बंपर कमाई, जानिए कौन-सा फल देगा सबसे ज्यादा मुनाफा?  
एग्रीकल्चर
Successful Farming: खेती में बनना है अमीर? पहले जान लीजिए सफल किसानों के ये 7 सीक्रेट
खेती में बनना है अमीर? पहले जान लीजिए सफल किसानों के ये 7 सीक्रेट
एग्रीकल्चर
Monsoon Farming Tips: बारिश के बाद खेत में सबसे पहले क्या करें? एक्सपर्ट से जानिए सफल किसानी का तरीका
बारिश के बाद खेत में सबसे पहले क्या करें? एक्सपर्ट से जानिए सफल किसानी का तरीका
एग्रीकल्चर
Farming vs Job: खेती छोड़ नौकरी या नौकरी छोड़ खेती, जानिए किसमें है ज्यादा फायदा?
खेती छोड़ नौकरी या नौकरी छोड़ खेती, जानिए किसमें है ज्यादा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ा फेरबदल, हटाए गए 3 अधिकारी, क्या है मामला
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में बड़ा फेरबदल, हटाए गए 3 अधिकारी, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
विश्व
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
क्रिकेट
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
ट्रेंडिंग
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स- वीडियो वायरल
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget