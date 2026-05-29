हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफार्म हाउस भूल जाइए, अब आपकी बालकनी में महकेगी लीची, एक्सपर्ट से जानें पौधा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका

फार्म हाउस भूल जाइए, अब आपकी बालकनी में महकेगी लीची, एक्सपर्ट से जानें पौधा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका

Growing Litchi In Balcony: अगर आप भी अपने घर की बालकनी में शाही लीची का पौधा लगाना चाहते हैं. तो अब बड़े फार्म हाउस की जरूरत नहीं. एक्सपर्ट्स के बताए आसान गार्डनिंग टिप्स से आप उगा सकते हैं लीची.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 May 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

Growing Litchi In Balcony: आमतौर पर लोगों को लगता है कि लीची जैसे रसीले फलों का पेड़ सिर्फ बड़े-बड़े खेतों या आलीशान फार्म हाउस में ही उगाया जा सकता है. लेकिन बदलते दौर में अर्बन गार्डनिंग के नए-नए तरीकों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. अब आप अपने फ्लैट की छोटी सी बालकनी या छत पर भी लीची का पौधा आसानी से लगा सकते हैं. 

होम गार्डन के शौकीनों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है कि सही केयर और सही तकनीक की मदद से गमले में भी लीची की अच्छी पैदावार ली जा सकती है. एक्सपर्ट्स के बताए कुछ ऐसे बेहद आसान और असरदार तरीकों की मदद से आपका छोटा सा गार्डन भी शाही लीची की खुशबू से महक उठेगा. तो चलिए जानते हैं बालकनी में लीची उगाने का सबसे बेस्ट तरीका.

लीची के पौधे के लिए सही गमले का चुनाव

बालकनी में लीची का पौधा लगाने के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त है सही साइज के गमले का चुनाव करना. चूंकि लीची के पेड़ की जड़ें काफी फैलती हैं. इसलिए आपको कम से कम 18 से 24 इंच का बड़ा और गहरा गमला चुनना चाहिए. प्लास्टिक के बजाय मिट्टी या सीमेंट का गमला सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इनमें हवा का वेंटिलेशन अच्छा रहता है. 

मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला

अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी मिट्टी तैयार करने की. लीची के लिए एकदम उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है. इसके लिए आप सामान्य बगीचे की मिट्टी में 30 परसेंट वर्मीकंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद, 20 परसेंट कोकोपीट और थोड़ा सा सैंड यानी रेत मिलाकर एक परफेक्ट पोटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं. गमले के नीचे ड्रेनेज होल पर छोटा पत्थर रखना न भूलें ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके.

यह भी पढ़ें: अलर्ट हो जाएं गन्ना किसान, जून में फसल को रहता है सबसे ज्यादा इन बीमारियों का खतरा

एक्सपर्ट के बताए प्लांटेशन टिप्स 

गमला और मिट्टी तैयार होने के बाद किसी अच्छी रजिस्टर्ड नर्सरी से ग्राफ्टेड लीची का हेल्दी पौधा ही खरीदें. क्योंकि बीजों से उगाए गए पौधों में फल आने में सालों लग जाते हैं. पौधे को गमले के ठीक बीच में लगाकर हल्के हाथों से मिट्टी को दबा दें और तुरंत पानी दे दें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीची के पौधे को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी और सीधी धूप मिलना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे बालकनी के उसी कोने में रखें जहां धूप सबसे अच्छी आती हो. 

बालकनी में पौधे की सही देखभाल का तरीका

गर्मियों के मौसम में पौधे में दोनों वक्त हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, लेकिन ध्यान रहे कि गमले में पानी की कीचड़ नहीं बननी चाहिए. हर दो-तीन महीने में पौधे की जड़ों के पास थोड़ी सी केंचुआ खाद डालते रहें और कीड़ों से बचाने के लिए कभी-कभी नीम ऑयल का स्प्रे करें.

यह भी पढ़ें: बिना केमिकल लगाए भी पका सकते हैं आम, किसान जान लें देसी तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 29 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Litchi Farming Tips Litchi Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फार्म हाउस भूल जाइए, अब आपकी बालकनी में महकेगी लीची, एक्सपर्ट से जानें पौधा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका
फार्म हाउस भूल जाइए, अब आपकी बालकनी में महकेगी लीची, एक्सपर्ट से जानें पौधा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका
एग्रीकल्चर
खेती पर 'अल नीनो' का संकट! किसानों को क्या करना चाहिए, जानें कौन सी फसल और बीज रहेंगे सुरक्षित?
खेती पर 'अल नीनो' का संकट! किसानों को क्या करना चाहिए, जानें कौन सी फसल और बीज रहेंगे सुरक्षित?
एग्रीकल्चर
एग्रो प्रोसेसिंग से किसान बदल सकते हैं अपनी किस्मत, खेत से कंपनी तक का सफर होगा पूरा
एग्रो प्रोसेसिंग से किसान बदल सकते हैं अपनी किस्मत, खेत से कंपनी तक का सफर होगा पूरा
एग्रीकल्चर
अलर्ट हो जाएं गन्ना किसान, जून में फसल को रहता है सबसे ज्यादा इन बीमारियों का खतरा
अलर्ट हो जाएं गन्ना किसान, जून में फसल को रहता है सबसे ज्यादा इन बीमारियों का खतरा
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर हादसे पर बड़ा खुलासा | UP News | Breaking | abp
Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
बिहार
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
विश्व
US-China Relations: ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
विश्व
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget