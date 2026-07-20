Flowers Farming Tips: फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए हर मौसम बहुत जरूरी होता है. मौसम बदलते ही पौधों की देखभाल का तरीका भी बदलना पड़ता है. अगर समय पर सही ध्यान न दिया जाए तो फूल छोटे रह जाते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं और कई बार पूरी फसल भी खराब हो सकती है. इसलिए इस मौसम में कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

कई किसान सोचते हैं कि ज्यादा पानी देने से पौधे जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ों में सड़न शुरू हो सकती है. इससे पौधा कमजोर पड़ जाता है और फूल भी ठीक से नहीं आते. इसलिए उतना ही पानी दें, जितनी जरूरत हो.

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समय पर दवा का छिड़काव न करना

इस मौसम में कीड़े और बीमारियां जल्दी फैल सकती हैं. अगर समय पर दवा का छिड़काव नहीं किया जाए तो पौधों को नुकसान हो सकता है. इसलिए समय-समय पर पौधों की जांच करते रहें. अगर किसी तरह की बीमारी दिखे, तो तुरंत सही दवा का इस्तेमाल करें.

सूखे पत्ते और टहनियां न हटाना

पौधों में सूखे पत्ते और खराब टहनियां लंबे समय तक लगी रहें, तो नए फूल आने में परेशानी हो सकती है. इसलिए समय-समय पर इन्हें काटते रहें. इससे पौधा भी अच्छा बढ़ता है और फूल भी ज्यादा आते हैं.

पौधों के बीच कम जगह छोड़ना

अगर पौधे बहुत पास-पास लगाए जाते हैं तो उन्हें हवा और धूप ठीक से नहीं मिलती. इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए पौधे लगाते समय उनके बीच सही दूरी रखें.

खेत में घास उगने देना

अगर खेत में ज्यादा घास उग जाए तो वह पौधों का पानी और जरूरी चीजें खींच लेती है. इससे फूलों की ग्रोथ रुक सकती है. इसलिए समय-समय पर खेत की सफाई करते रहें और घास हटाते रहें. इसके अलावा फूलों के पौधों को समय-समय पर खाद की जरूरत होती है. अगर सही समय पर खाद नहीं दी जाए, तो पौधे कमजोर हो सकते हैं और फूल कम आ सकते हैं. इसलिए जरूरत के हिसाब से ही खाद दें.

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