ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPoultry Farming Business: गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है

Poultry Farming Business: गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है

गांव में पोल्ट्री फार्म खोलकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि 500 या 5,000 मुर्गियों के लिए कितनी जमीन चाहिए और इसे शुरू करने में कितना खर्च आएगा?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 15 Nov 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

गांव में रहकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म एक अच्छा विकल्प है. आज बाजार में अंडे और चिकन की मांग बनी रहती है. ऐसे में  गांव में  इस काम से अच्छी  कमाई होती है . लेकिन पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है. सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कितनी मुर्गियां पालना चाहते हैं. इसके हिसाब से जमीन, शेड, दाना और दूसरे सामान का खर्च कितना होगा . आइए जानते हैं कि गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए और इसमें कितना पैसा लगता है.

 कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी?

पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी मुर्गियां पालना चाहते हैं. अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं और आपके पास 500 से 1,000 मुर्गियां हैं तो करीब 500 से 1,500 वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ती है. वहीं, 1,000 से 5,000 मुर्गियों के फार्म के लिए शेड और दूसरी जरूरी जगह मिलाकर करीब 5,000 से 8,000 वर्ग फीट जगह रखनी पड़ती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें

अगर आप मुर्गियों को खुले में घूमने की जगह देना चाहते हैं तो ज्यादा जमीन की जरूरत होगी. इस तरह के फार्म में मुर्गियों के घूमने और खाने-पीने के लिए अलग जगह रखनी पड़ती है. इसके अलावा फार्म ऐसी जगह बनाएं जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो और गंदगी जमा न हो. 

यह भी पढ़ें : Tulsi Care Tips: मौसम बदलते ही मुरझा रहा है तुलसी का पौधा, ऐसे करें देखभाल 

 पोल्ट्री फार्म खोलने में कितना खर्च आएगा?

पोल्ट्री फार्म शुरू करने का खर्च मुर्गियों की संख्या और शेड बनाने के तरीके पर निर्भर करता है. छोटे स्तर पर 500 से 1,000 मुर्गियों के साथ शुरुआत करने के लिए करीब 50 हजार से 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसमें पहले से मौजूद शेड और जरूरी सामान होने पर खर्च कम हो जाता है. 

वहीं, 1,500 से 5,000 मुर्गियों का फार्म खोलने पर शेड बनाने में करीब 4 से 6 लाख रुपये लगते हैं. फीडर, पानी के बर्तन, पंखे और हीटर जैसे सामान के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपये तक खर्च होते हैं. वहीं चूजे खरीदने और उनके शुरुआती दाने के लिए भी अलग से पैसे रखने होंगे. 

कमाई शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले यह तय करें कि आप अंडे देने वाली मुर्गियां पालेंगे या चिकन के लिए मुर्गियां तैयार करेंगे. दोनों कामों में मुर्गियों की नस्ल, दाने और देखभाल का तरीका अलग होता है. शुरुआत में बाजार की मांग देखकर ही मुर्गियों की संख्या तय करें. चूजे खरीदने से पहले किसी भरोसेमंद सप्लायर से जानकारी लें और उनके टीकाकरण का ध्यान रखें.

इसके अलावा फार्म में साफ पानी, हवा आने-जाने की व्यवस्था और सफाई का पूरा ध्यान रखना जरूरी है.  पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले पंचायत और स्थानीय पशुपालन विभाग से जरूरी अनुमति और नियमों की जानकारी भी लें.

यह भी पढ़ें : Crop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू
NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू
क्रिकेट
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
Home Tips
Wooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन
घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन
ट्रेंडिंग
हैदराबाद में जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, जान बचाने को भागे लोग; वीडियो वायरल
हैदराबाद में जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, जान बचाने को भागे लोग; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget