गांव में रहकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म एक अच्छा विकल्प है. आज बाजार में अंडे और चिकन की मांग बनी रहती है. ऐसे में गांव में इस काम से अच्छी कमाई होती है . लेकिन पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है. सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कितनी मुर्गियां पालना चाहते हैं. इसके हिसाब से जमीन, शेड, दाना और दूसरे सामान का खर्च कितना होगा . आइए जानते हैं कि गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए और इसमें कितना पैसा लगता है.

कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी?

पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी मुर्गियां पालना चाहते हैं. अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं और आपके पास 500 से 1,000 मुर्गियां हैं तो करीब 500 से 1,500 वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ती है. वहीं, 1,000 से 5,000 मुर्गियों के फार्म के लिए शेड और दूसरी जरूरी जगह मिलाकर करीब 5,000 से 8,000 वर्ग फीट जगह रखनी पड़ती है.

अगर आप मुर्गियों को खुले में घूमने की जगह देना चाहते हैं तो ज्यादा जमीन की जरूरत होगी. इस तरह के फार्म में मुर्गियों के घूमने और खाने-पीने के लिए अलग जगह रखनी पड़ती है. इसके अलावा फार्म ऐसी जगह बनाएं जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो और गंदगी जमा न हो.

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पोल्ट्री फार्म खोलने में कितना खर्च आएगा?

पोल्ट्री फार्म शुरू करने का खर्च मुर्गियों की संख्या और शेड बनाने के तरीके पर निर्भर करता है. छोटे स्तर पर 500 से 1,000 मुर्गियों के साथ शुरुआत करने के लिए करीब 50 हजार से 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसमें पहले से मौजूद शेड और जरूरी सामान होने पर खर्च कम हो जाता है.

वहीं, 1,500 से 5,000 मुर्गियों का फार्म खोलने पर शेड बनाने में करीब 4 से 6 लाख रुपये लगते हैं. फीडर, पानी के बर्तन, पंखे और हीटर जैसे सामान के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपये तक खर्च होते हैं. वहीं चूजे खरीदने और उनके शुरुआती दाने के लिए भी अलग से पैसे रखने होंगे.

कमाई शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले यह तय करें कि आप अंडे देने वाली मुर्गियां पालेंगे या चिकन के लिए मुर्गियां तैयार करेंगे. दोनों कामों में मुर्गियों की नस्ल, दाने और देखभाल का तरीका अलग होता है. शुरुआत में बाजार की मांग देखकर ही मुर्गियों की संख्या तय करें. चूजे खरीदने से पहले किसी भरोसेमंद सप्लायर से जानकारी लें और उनके टीकाकरण का ध्यान रखें.

इसके अलावा फार्म में साफ पानी, हवा आने-जाने की व्यवस्था और सफाई का पूरा ध्यान रखना जरूरी है. पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले पंचायत और स्थानीय पशुपालन विभाग से जरूरी अनुमति और नियमों की जानकारी भी लें.

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