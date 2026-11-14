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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा

PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा

Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर किसानों को 72 घंटे के अंदर सूचना देनी जरूरी है. अगर किसान समय पर शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं, तो उन्हें फसल बीमा का क्लेम मिलने में परेशानी हो सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 14 Nov 2026 04:17 PM (IST)
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PM Fasal Bima Yojana: खेती में किसान की मेहनत के साथ-साथ मौसम का साथ मिलना भी जरूरी है. लेकिन कई बार अचानक हुई बारिश, ओलावृष्टि या खेत में पानी भरने से खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी नुकसान से कुछ राहत देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाती है. इस योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों को फसल खराब होने पर नियमों के हिसाब से मुआवजा मिल सकता है.

लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. फसल खराब होने के बाद सिर्फ बीमा करा लेना काफी नहीं होता. किसान को समय पर इसकी जानकारी भी देनी होती है. अगर किसान ने नुकसान की खबर देने में देरी कर दी, तो बीमा का पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है. इसलिए फसल खराब होते ही किसानों को कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए.

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फसल खराब होते ही 72 घंटे के अंदर दें जानकारी

अगर बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव या किसी दूसरी स्थानीय वजह से आपकी फसल खराब हुई है, तो इसकी जानकारी 72 घंटे के अंदर देनी चाहिए. किसान इसकी सूचना संबंधित विभाग या बीमा कंपनी को दे सकते हैं. समय पर खबर मिलने से खेत में हुए नुकसान की जांच की जा सकती है और आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाती है. इसलिए नुकसान होने के बाद यह सोचकर इंतजार न करें कि कुछ दिन बाद शिकायत करेंगे.

शिकायत करते समय ये बातें जरूर बताएं

फसल के नुकसान की जानकारी देते समय किसान को कुछ जरूरी बातें साफ-साफ बतानी चाहिए. जैसे खेत में कौन सी फसल बोई गई थी, कितने खेत का बीमा कराया गया था और फसल किस वजह से खराब हुई है. किसान को अपना नाम और बीमा से जुड़ी जानकारी भी सही देनी चाहिए. इससे अधिकारियों को यह समझने में आसानी होती है कि नुकसान कहां और कितना हुआ है.

नुकसान की जांच में करें पूरा सहयोग

शिकायत मिलने के बाद फसल को हुए नुकसान की जांच की जाती है. इस दौरान अधिकारी या बीमा कंपनी के लोग खेत में आकर फसल की हालत देख सकते हैं. ऐसे में किसानों को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए. उनसे जो भी जरूरी जानकारी या कागज मांगे जाएं, उन्हें समय पर उपलब्ध कराएं. इससे नुकसान का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है.
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा

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शिकायत नंबर संभालकर रखें

जब किसान फसल खराब होने की शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उन्हें एक शिकायत नंबर दिया जाता है. इसे संभालकर रखना बहुत जरूरी है. किसान इस नंबर की मदद से बाद में अपने बीमा क्लेम का हाल पता कर सकते हैं. 

परेशानी होने पर यहां करें फोन

अगर किसान को फसल नुकसान की जानकारी देने या बीमा क्लेम से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है, तो वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन 14447 पर फोन कर सकते हैं. यहां से योजना और क्लेम से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Agriculture News PM Fasal Bima Yojana ABP LIVE
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