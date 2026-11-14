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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें

PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें

PM Kisan Yojana: एक ही घर में अगर चार भाई रहते हैं, तो क्या चारों को पीएम किसान के 6,000 रुपये मिल सकते हैं? सरकार के नियमों में इसका जवाब जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है.

Written By : ईशा |  Updated at : 14 Nov 2026 02:23 PM (IST)
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PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह पैसा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है. अब तक किसानों को इस योजना की 24 किस्तें मिल चुकी हैं. 

लेकिन कई किसानों के मन में एक सवाल रहता है कि, अगर एक ही घर में चार भाई रहते हैं, तो क्या चारों को इस योजना का पैसा मिल सकता है या सिर्फ एक भाई को ही लाभ मिलेगा? इसका जवाब परिवार के सदस्यों की संख्या से ज्यादा खेती की जमीन के सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर करता है. 

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एक घर में चार भाई हैं, तो किसे मिलेगा पैसा?

पीएम किसान योजना में एक किसान परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे हैं. यानी योजना में सिर्फ एक घर में रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार नहीं माना जाता. भाइयों के मामले में यह देखना जरूरी है कि, खेती की जमीन किसके नाम पर दर्ज है.

अगर चारों भाई बालिग हैं और खेती योग्य जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अलग-अलग उनके नाम पर दर्ज है, तो वे अलग-अलग इस योजना का लाभ ले सकते हैं. हर भाई को साल में 6,000 रुपये यानी तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये मिल सकते हैं. इस तरह चारों भाइयों को मिलाकर साल में 24,000 रुपये मिल सकते हैं.

जमीन पिता के नाम है तो क्या होगा?

अगर चारों भाई एक ही घर में रहते हैं और खेती की जमीन अब भी उनके पिता के नाम पर दर्ज है, तो केवल अलग-अलग भाई होने से सभी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. खेती करने भर से भी कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हो जाता. जमीन का उसके अपने नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है. अगर जमीन का बंटवारा हो चुका है, तो उसका रिकॉर्ड भी सही तरीके से अपडेट होना चाहिए.
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें

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इन बातों का भी रखें ध्यान

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बाकी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी. सरकारी नियमों के अनुसार कुछ खास पदों पर रहे लोग, आयकर देने वाले और कुछ सरकारी कर्मचारी इस योजना के दायरे से बाहर हैं. इसके अलावा ई-केवाईसी कराना भी जरूरी है. 

25वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को किसानों के खातों में भेजी गई थी. इस योजना के तहत हर चार महीने में एक किस्त जारी की जाती है. इसी हिसाब से अगली यानी 25वीं किस्त फरवरी 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. हालांकि, सरकार ने अभी इसकी पक्की तारीख नहीं बताई है. इसलिए किसानों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 02:23 PM (IST)
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