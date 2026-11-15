ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम

CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम

Sugarcane Farming: अगर किसी वजह से आपने गन्ने की शरदकालीन बुवाई नहीं की है, तो अगले सीजन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. किसान को.शा. 23232 किस्म पर विचार कर सकते हैं. यह तेजी से बढ़ती भी है.

Written By : ईशा |  Updated at : 15 Nov 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

CoSha 23232 Sugarcane Variety: गन्ने की शरदकालीन बुवाई का सही समय निकल गया है और किसी वजह से आप खेत में गन्ना नहीं लगा पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार दूसरी फसल की कटाई में देरी, खेत में पानी भरने या मौसम की वजह से किसान समय पर बुवाई नहीं कर पाते. ऐसे में किसान सोचने लगते हैं कि अब गन्ने की खेती के लिए अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. 

सही किस्म का चुनाव और खेत की अच्छी तैयारी करके किसान देर से भी गन्ने की बुवाई कर सकते हैं. इसके लिए को.शा. 23232 किस्म एक विकल्प हो सकती है. आइए जानते हैं इस किस्म की खासियत और किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
एग्रीकल्चर
Cattle Insurance Scheme: गाय-भैंस का बीमा कराने पर मिलेगी 85% सब्सिडी, जानें पूरा तरीका
गाय-भैंस का बीमा कराने पर मिलेगी 85% सब्सिडी, जानें पूरा तरीका

तेजी से बढ़ने वाली किस्म है को.शा. 23232

को.शा. 23232 गन्ने की ऐसी किस्म है, जिसे देर से बुवाई करने वाले किसान अपना सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि इसमें तेजी से बढ़वार होती है. ऐसे में जिन किसानों के खेत समय पर खाली नहीं हो पाए या किसी दूसरी वजह से बुवाई में देरी हो गई, वे इस किस्म पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, इसकी खेती से पहले अपने इलाके के मौसम और बुवाई के समय के हिसाब से कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

कम लागत में अच्छा वजन देने की क्षमता

इस किस्म की एक खासियत इसके गन्ने की बनावट भी है. इसकी पोरियां लंबी होती हैं और गन्ने की मोटाई भी अच्छी रहती है. इससे गन्ने का वजन बेहतर होने में मदद मिलती है. यानी किसान कम खर्च में अच्छी पैदावार लेने की उम्मीद कर सकते हैं.
CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम

यह भी पढ़ें: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी

हरा अगोला पशुओं के चारे में आएगा काम

इस किस्म का अगोला यानी गन्ने का ऊपरी हरा हिस्सा भी हरा-भरा रहता है. किसान इसका इस्तेमाल पशुओं के हरे चारे के रूप में कर सकते हैं. इससे गन्ने की खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसानों को भी फायदा मिल सकता है. गन्ने के खेत से मिलने वाले हरे हिस्से का सही इस्तेमाल करने से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने में मदद मिलती है.

लाल सड़न रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी

गन्ने की खेती में लाल सड़न यानी रेड रॉट रोग किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. इस बीमारी के कारण गन्ने की फसल खराब होने और पैदावार घटने का खतरा रहता है. को.शा. 23232 किस्म को इस रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी बताया जाता है. 

बुवाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

देर से गन्ने की बुवाई करते समय खेत की अच्छी तैयारी जरूरी है. खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए और मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए. किसान प्रमाणित स्रोत से स्वस्थ बीज गन्ना लें और बुवाई की दूरी, बीज की मात्रा तथा खाद का इस्तेमाल स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार करें. सही किस्म के साथ अच्छी देखभाल अपनाकर किसान देर से बुवाई के बावजूद बेहतर फसल लेने की कोशिश कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खेत की उर्वरक क्षमता घट गई? अपनाएं ये 4 आसान तरीके

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
PM Kisan: एक घर में 4 भाई, किसे मिलेगा पीएम किसान का पैसा? जानें
एग्रीकल्चर
Cattle Insurance Scheme: गाय-भैंस का बीमा कराने पर मिलेगी 85% सब्सिडी, जानें पूरा तरीका
गाय-भैंस का बीमा कराने पर मिलेगी 85% सब्सिडी, जानें पूरा तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
गुजरात
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
इंडिया
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget