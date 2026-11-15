CoSha 23232 Sugarcane Variety: गन्ने की शरदकालीन बुवाई का सही समय निकल गया है और किसी वजह से आप खेत में गन्ना नहीं लगा पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार दूसरी फसल की कटाई में देरी, खेत में पानी भरने या मौसम की वजह से किसान समय पर बुवाई नहीं कर पाते. ऐसे में किसान सोचने लगते हैं कि अब गन्ने की खेती के लिए अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है.

सही किस्म का चुनाव और खेत की अच्छी तैयारी करके किसान देर से भी गन्ने की बुवाई कर सकते हैं. इसके लिए को.शा. 23232 किस्म एक विकल्प हो सकती है. आइए जानते हैं इस किस्म की खासियत और किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है.

तेजी से बढ़ने वाली किस्म है को.शा. 23232

को.शा. 23232 गन्ने की ऐसी किस्म है, जिसे देर से बुवाई करने वाले किसान अपना सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि इसमें तेजी से बढ़वार होती है. ऐसे में जिन किसानों के खेत समय पर खाली नहीं हो पाए या किसी दूसरी वजह से बुवाई में देरी हो गई, वे इस किस्म पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, इसकी खेती से पहले अपने इलाके के मौसम और बुवाई के समय के हिसाब से कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

कम लागत में अच्छा वजन देने की क्षमता

इस किस्म की एक खासियत इसके गन्ने की बनावट भी है. इसकी पोरियां लंबी होती हैं और गन्ने की मोटाई भी अच्छी रहती है. इससे गन्ने का वजन बेहतर होने में मदद मिलती है. यानी किसान कम खर्च में अच्छी पैदावार लेने की उम्मीद कर सकते हैं.



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हरा अगोला पशुओं के चारे में आएगा काम

इस किस्म का अगोला यानी गन्ने का ऊपरी हरा हिस्सा भी हरा-भरा रहता है. किसान इसका इस्तेमाल पशुओं के हरे चारे के रूप में कर सकते हैं. इससे गन्ने की खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसानों को भी फायदा मिल सकता है. गन्ने के खेत से मिलने वाले हरे हिस्से का सही इस्तेमाल करने से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने में मदद मिलती है.

लाल सड़न रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी

गन्ने की खेती में लाल सड़न यानी रेड रॉट रोग किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. इस बीमारी के कारण गन्ने की फसल खराब होने और पैदावार घटने का खतरा रहता है. को.शा. 23232 किस्म को इस रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी बताया जाता है.

बुवाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

देर से गन्ने की बुवाई करते समय खेत की अच्छी तैयारी जरूरी है. खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए और मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए. किसान प्रमाणित स्रोत से स्वस्थ बीज गन्ना लें और बुवाई की दूरी, बीज की मात्रा तथा खाद का इस्तेमाल स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार करें. सही किस्म के साथ अच्छी देखभाल अपनाकर किसान देर से बुवाई के बावजूद बेहतर फसल लेने की कोशिश कर सकते हैं.

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