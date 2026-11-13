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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल

Crop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल

Gehun Ki Kheti: गेहूं की फसल को नीलगाय से बचाने के लिए किसान खेत की मेढ़ पर एक खास फसल लगा सकते हैं. इससे न सिर्फ नीलगाय को दूर रखने में मदद मिल सकती है बल्कि अतिरिक्त कमाई भी होगी.

Written By : ईशा |  Updated at : 13 Nov 2026 10:28 AM (IST)
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Nilgai Crop Protection: रबी सीजन में गेहूं की बुवाई करने वाले किसानों के सामने फसल की सुरक्षा की चिंता भी खड़ी हो जाती है. खासकर उन किसानों के लिए परेशानी ज्यादा होती है, जिनके खेतों में नीलगाय के झुंड घुस आते हैं. नीलगाय खेत में घुसकर सिर्फ पौधों को नहीं खाती हैं, बल्कि उन्हें पैरों से रौंदकर बर्बाद भी कर देती हैं. इस वजह से कई बार किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है. 

ऐसे में फसल को बचाने के लिए किसान कई तरह के उपाय करते हैं. लेकिन हर किसान महंगी तारबंदी नहीं करवा सकते हैं. ऐसे में आप खेत की मेढ़ पर एक ऱास फसल उगाकर अपनी गेहूं की फसल को नीलगाय से बचाने सकते हैं.

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नीलगाय से गेहूं की फसल को होता है नुकसान

नीलगाय का झुंड खेत में घुस जाए तो फसल को काफी नुकसान पहुंच सकता है. ये जानवर गेहूं के साथ-साथ अरहर और दूसरी फसलों को भी प्रभावित करते हैं. खासकर रात के समय खेतों में इनका आना किसानों की परेशानी बढ़ा देता है. कई किसानों को फसल बचाने के लिए रातभर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है. इससे समय और मेहनत दोनों खर्च होते हैं. वहीं, खेत के चारों ओर तारबंदी कराने में भी अच्छी-खासी रकम लग जाती है.

खेत की मेढ़ पर लगाएं सूरजमुखी

नीलगाय से फसल बचाने के लिए किसान गेहूं के खेत की मेढ़ यानी चारों तरफ के किनारों पर सूरजमुखी लगा सकते हैं. इस तरीके में खेत के चारों ओर सूरजमुखी के पौधे एक तरह से घेरा बना देते हैं. सूरजमुखी के पौधों से निकलने वाली गंध नीलगाय को पसंद नहीं आती. इसकी वजह से वे ऐसे खेतों में आने से बच सकती हैं.

इस उपाय को अपनाने के लिए किसानों को गेहूं की बुवाई के साथ ही खेत की मेढ़ पर सूरजमुखी लगाने की योजना बनानी चाहिए. हालांकि, खेत की स्थिति और नीलगाय की आवाजाही के हिसाब से इसका असर अलग-अलग हो सकता है. इसलिए इसे पूरी तरह पक्का बचाव मानने के बजाय एक सहायक उपाय के तौर पर अपनाना बेहतर होगा.
Crop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल

यह भी पढ़ें: फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं

फसल की सुरक्षा के साथ कमाई का भी मौका

मेढ़ पर सूरजमुखी लगाने का एक फायदा यह भी है कि किसान इससे अतिरिक्त कमाई की संभावना बना सकते हैं. सूरजमुखी की फसल तैयार होने पर उसके बीजों को बेचकर कुछ आमदनी मिल सकती है. इससे खेत की मेढ़ का इस्तेमाल भी हो जाता है और किसानों को एक अतिरिक्त फसल मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: गेहूं की फसल में कब कब करें पहली सिंचाई? जानें सही तरीका

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:28 AM (IST)
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