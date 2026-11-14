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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम

Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम

गेहूं की बुवाई के बाद फसल में बीमारी लग जाए तो पैदावार पर असर पड़ता है. इसलिए किसान भाई बीज बोने से पहले ही कुछ जरूरी काम कर लें, ताकि फसल को शुरुआत से ही सुरक्षित रखा जा सके.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ खेत की तैयारी करना ही काफी नहीं है, बल्कि बीज का सही होना भी बहुत जरूरी है. कई बार किसान बिना बीज की जांच और उपचार किए ही बुवाई कर देते हैं. इससे फसल में शुरू से ही बीमारी लगने का खतरा रहता है. बीज से फैलने वाली कुछ बीमारियां पौधों को कमजोर कर देती हैं. इसका असर आगे चलकर फसल की बढ़त और पैदावार पर भी पड़ता है. ऐसे में बुवाई से पहले बीज का उपचार करना एक जरूरी काम है. इससे फसल को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है.

बुवाई से पहले बीज को करें साफ

गेहूं की बुवाई के लिए हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज चुनें. बीज में टूटे हुए दाने, कचरा या दूसरे पौधों के बीज नहीं होने चाहिए. अगर बीज में कोई दाना काला, सिकुड़ा हुआ या खराब दिखाई दे तो उसे अलग कर दें. कोशिश करें कि प्रमाणित बीज ही खरीदें. इससे अच्छी फसल मिलने की संभावना बढ़ती है. किसान बुवाई से पहले बीज को हल्के हाथ से साफ कर दें. ध्यान रखें कि बीज में नमी या फफूंद के निशान दिखाई दें तो उसे बिना जांच के खेत में न डालें.

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बीज का उपचार करना न भूलें

गेहूं की फसल में बीज से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बीज उपचार करना जरूरी है. इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सही फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करें. ढीली कंडुआ और अन्य बीज जनित बीमारियों से बचाव के लिए कार्बोक्सिन या टेबुकोनाजोल जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. हर बीमारी के लिए दवा और उसकी मात्रा अलग होती है. इसलिए दवा के पैकेट पर लिखी मात्रा और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ही बीज का उपचार करें. 

खेत और बुवाई का भी रखें ध्यान

बीज उपचार के साथ खेत की तैयारी पर भी ध्यान देना जरूरी है. खेत में पानी जमा न होने दें और मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करें. अगर पिछले साल फसल में कोई बीमारी दिखाई दी थी तो उसी खेत में लगातार गेहूं बोने से बचें. फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में बीमारी फैलाने वाले कीट और फफूंद का खतरा कम करने में मदद मिलती है. बुवाई के लिए अपने इलाके के मौसम और मिट्टी के हिसाब से सही किस्म चुनें. साथ ही बीज की मात्रा और बुवाई की गहराई भी कृषि विभाग की सलाह के अनुसार रखें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से गेहूं की फसल को शुरुआत से स्वस्थ रखने में मदद मिलती है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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