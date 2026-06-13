हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

Poultry Farming: मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए सही ट्रेनिंग, बेहतर लोकेशन और मार्केट डिमांड की समझ होना बेहद जरूरी है. पक्षियों की संख्या के हिसाब से चाहिए होगी जमीन. जान लें पूरी डिटेल्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

Poultry Farming: आज के समय में पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन का बिजनेस ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में कमाई का एक बेहद शानदार और एवरग्रीन जरिया बन चुका है. बाजार में चिकन और अंडों की डिमांड साल के बारह महीने इतनी हाई रहती है कि इसमें मंदी आने का चांस ना के बराबर होता है. अगर आप भी कम लागत में एक ऐसा स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं जो आपको रेगुलर और तगड़ी कैश इनकम दे सके. तो पोल्ट्री का बिजनेस आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. 

नए लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इसे छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़े ब्रांड में बदला जा सकता है. बस आपको शुरुआत करने से पहले इसकी सही प्लानिंग, मार्केट रिसर्च और मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझना होगा जिससे आप बिना किसी नुकसान के पहले ही दिन से स्मार्ट फार्मिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर सकें.

कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस मॉडल चुनना होगा कि आप अंडों के लिए लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं या चिकन के लिए ब्रायलर फार्मिंग. इसके बाद आपको एक बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार करना होगा और अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप चूजों की देखभाल और बीमारियों से बचाव का तरीका सीख सकें. 

इसके बाद करें यह काम

इसके बाद आपको शेड बनाने के लिए सही लोकेशन चुननी होगी जहां पानी और बिजली की चौबीस घंटे सप्लाई हो और गाड़ी आने-जाने का रास्ता साफ हो. शुरुआती दौर में आप बैंक से लोन और सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर चूजे, क्वालिटी फीड और जरूरी दवाइयां खरीदकर अपना काम शुरू कर सकते हैं. मार्केट में सीधे होलसेलर्स और दुकानदारों से एडवांस टाई-अप करना आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा.

यह भी पढ़ें: खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई

कितनी जमीन होनी चाहिए?

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जमीन की जरूरत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पक्षियों के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं. आमतौर पर एक ब्रायलर मुर्गी को रहने के लिए लगभग एक से सवा स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है. जबकि लेयर मुर्गी के लिए करीब दो स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है. अगर आप बहुत छोटे लेवल पर यानी मात्र एक हजार ब्रायलर मुर्गियों से शुरुआत कर रहे हैं. 

इन बातों का रखें ध्यान

तो आपके पास कम से कम एक हजार से बारह सौ स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होना चाहिए. वहीं भविष्य में फार्म को बढ़ाने, फीड स्टोर करने और गाड़ियों की आवाजाही के लिए आपको कुल मिलाकर लगभग दो से तीन हजार स्क्वायर फीट खुली जमीन की आवश्यकता पड़ेगी. ध्यान रहे कि जमीन हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर और आबादी वाले इलाके से दूर होनी चाहिए जिससे कि मुर्गियां सुरक्षित और स्ट्रेस-फ्री माहौल में तेजी से बढ़ सकें.

यह भी पढ़ें: गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Poultry Farm Poultry Farming Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?
पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?
एग्रीकल्चर
गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम
गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात
जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात
एग्रीकल्चर
Delayed Monsoon In India: मानसून लेट हो जाए तो कब बुवाई शुरू करें किसान, जान लें तरीका
मानसून लेट हो जाए तो कब बुवाई शुरू करें किसान, जान लें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget