अगली किस्त का पैसा चाहिए तो 30 जून की डेडलाइन न भूलें, किसान भाई आज ही पूरा करें यह काम

PM Kisan Yojana Update: हमारे देश में करोड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं जो दिन-रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं. इन अन्नदाताओं को संबल देने के लिए भारत सरकार समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं चलाती है. इन सबमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे बड़ी और सबसे सफल योजना कहा जाता है. इसके तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक लाभ भेजा जाता है.

सरकार अब तक इस योजना की कुल 22 किस्तें किसानों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर चुकी है और अब सभी किसानों को इसकी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 23वीं किस्त का पैसा खाते में आने से पहले किसानों को एक बेहद जरूरी काम हर हाल में पूरा करना होगा. अगर आपने इस काम को नजरअंदाज किया तो आपकी आने वाली किस्त बीच में ही अटक सकती है.

30 जून से पहले निपटाएं सबसे जरूरी काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए यह बेहद जरूरी और काम की जानकारी है. अगर आप भी अगली किस्त के पैसों का इंतजार कर रहे हैं. तो सरकार के नियमों के मुताबिक आपको 30 जून तक अपना ई-सत्यापन यानी e-KYC की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कराना होगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि जो किसान इस तय डेडलाइन तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी.

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दरअसल सरकार इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सिर्फ सही और जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे. इसलिए किसी भी तरह की देरी या लापरवाही भारी पड़ सकती है और आपके खाते में आने वाले 2000 रुपये रुक सकते हैं.

ऐसे पूरा करें अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस

अच्छी बात यह है कि इस जरूरी काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिख रहे 'e-KYC' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगे गए जरूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को सबमिट कर दें.

बस इतना करते ही आपका डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

अगर आप खुद इसे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी इसे बायोमेट्रिक के जरिए आसानी से अपडेट करवा सकते हैं और अपनी किस्त सुरक्षित कर सकते हैं.

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