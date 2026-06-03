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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअगली किस्त का पैसा चाहिए तो 30 जून की डेडलाइन न भूलें, किसान भाई आज ही पूरा करें यह काम

अगली किस्त का पैसा चाहिए तो 30 जून की डेडलाइन न भूलें, किसान भाई आज ही पूरा करें यह काम

PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए किसानों को 30 जून तक ई-केवाईसी (e-KYC) कराना जरूरी है. घर बैठे ऑनलाइनइस काम को समय पर पूरा करके आप अपनी किस्त हासिल कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 03 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Update: हमारे देश में करोड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं जो दिन-रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं. इन अन्नदाताओं को संबल देने के लिए भारत सरकार समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं चलाती है. इन सबमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे बड़ी और सबसे सफल योजना कहा जाता है. इसके तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक लाभ भेजा जाता है.

सरकार अब तक इस योजना की कुल 22 किस्तें किसानों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर चुकी है और अब सभी किसानों को इसकी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 23वीं किस्त का पैसा खाते में आने से पहले किसानों को एक बेहद जरूरी काम हर हाल में पूरा करना होगा. अगर आपने इस काम को नजरअंदाज किया तो आपकी आने वाली किस्त बीच में ही अटक सकती है.

30 जून से पहले निपटाएं सबसे जरूरी काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए यह बेहद जरूरी और काम की जानकारी है. अगर आप भी अगली किस्त के पैसों का इंतजार कर रहे हैं. तो सरकार के नियमों के मुताबिक आपको 30 जून तक अपना ई-सत्यापन यानी e-KYC की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कराना होगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि जो किसान इस तय डेडलाइन तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी.

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दरअसल सरकार इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सिर्फ सही और जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे. इसलिए किसी भी तरह की देरी या लापरवाही भारी पड़ सकती है और आपके खाते में आने वाले 2000 रुपये रुक सकते हैं.

ऐसे पूरा करें अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस

अच्छी बात यह है कि इस जरूरी काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं.

  • इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिख रहे 'e-KYC' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद मांगे गए जरूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को सबमिट कर दें.
  • बस इतना करते ही आपका डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

अगर आप खुद इसे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी इसे बायोमेट्रिक के जरिए आसानी से अपडेट करवा सकते हैं और अपनी किस्त सुरक्षित कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana Schemes For Farmers
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