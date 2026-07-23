किसानों के लिए बड़ी सुविधा, डेयरी यूनिट लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Subsidy On Dairy Farming: अगर आप भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करके हर महीने बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए एकदम काम की है. अक्सर लोग बजट और पैसों की कमी की वजह से डेयरी खोलने का प्लान टाल देते हैं. लेकिन अब सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए एक जबरदस्त योजना लेकर आई है.

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी यूनिट लगाने पर सीधी 50% की बंपर सब्सिडी दे रही है. यानी आपका आधा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इस योजना से ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों की आय को डबल होगी. चलिए बताते हैं कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजना में कितना मिलेगा पैसा?

सरकार की इस खास योजना के तहत अगर आप कम से कम 2 से लेकर 10 दुधारू पशुओं गाय या भैंस की डेयरी यूनिट शुरू करते हैं. तो आपको कुल लागत का आधा पैसा सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा. जैसे अगर आपकी डेयरी खोलने में 5 लाख रुपये का खर्च आता है.

तो सरकार की तरफ से आपको 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में दे दी जाएगी. इस सब्सिडी का इस्तेमाल आप दुधारू जानवर खरीदने, उनका शेड बनवाने, चारा काटने की मशीन लेने और दूध निकालने की मशीनों पर कर सकते हैं. इससे बिजनेस शुरू करने में लगने वाली शुरुआती लागत आधी हो जाती है.

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कौन कर सकता है अप्लाई?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. पशुपालक के पास जानवरों को रखने के लिए पर्याप्त जगह और खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज होने चाहिए.

क्या है आवेदन का प्रोसेस?

आवेदन करने के लिए आपको पशुपालन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर अपने जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CWO) कार्यालय में संपर्क करना होगा. एक बार आपके दस्तावेजों और जगह की जांच पूरी हो जाने के बाद सब्सिडी का पैसा मंजूर कर दिया जाएगा. तो अगर आपका भी डेयरी फार्म खोलने का मन है तो आज ही इस मौके का फायदा उठाएं.

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