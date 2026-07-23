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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के लिए बड़ी सुविधा, डेयरी यूनिट लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी

किसानों के लिए बड़ी सुविधा, डेयरी यूनिट लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Subsidy On Dairy Farming: डेयरी फार्म शुरू करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार डेयरी यूनिट लगाने पर दे रही है 50% तक की भारी सब्सिडी. जानें कैसे ले सकते हैं फायदा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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Subsidy On Dairy Farming: अगर आप भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करके हर महीने बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए एकदम काम की है. अक्सर लोग बजट और पैसों की कमी की वजह से डेयरी खोलने का प्लान टाल देते हैं. लेकिन अब सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए एक जबरदस्त योजना लेकर आई है. 

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी यूनिट लगाने पर सीधी 50% की बंपर सब्सिडी दे रही है. यानी आपका आधा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इस योजना से ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों की आय को डबल होगी. चलिए बताते हैं कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजना में कितना मिलेगा पैसा?

सरकार की इस खास योजना के तहत अगर आप कम से कम 2 से लेकर 10 दुधारू पशुओं गाय या भैंस की डेयरी यूनिट शुरू करते हैं. तो आपको कुल लागत का आधा पैसा सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा. जैसे अगर आपकी डेयरी खोलने में 5 लाख रुपये का खर्च आता है. 

तो सरकार की तरफ से आपको 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में दे दी जाएगी. इस सब्सिडी का इस्तेमाल आप दुधारू जानवर खरीदने, उनका शेड बनवाने, चारा काटने की मशीन लेने और दूध निकालने की मशीनों पर कर सकते हैं. इससे बिजनेस शुरू करने में लगने वाली शुरुआती लागत आधी हो जाती है.

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कौन कर सकता है अप्लाई?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. पशुपालक के पास जानवरों को रखने के लिए पर्याप्त जगह और खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज होने चाहिए. 

क्या है आवेदन का प्रोसेस?

आवेदन करने के लिए आपको पशुपालन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर अपने जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (CWO) कार्यालय में संपर्क करना होगा. एक बार आपके दस्तावेजों और जगह की जांच पूरी हो जाने के बाद सब्सिडी का पैसा मंजूर कर दिया जाएगा. तो अगर आपका भी डेयरी फार्म खोलने का मन है तो आज ही इस मौके का फायदा उठाएं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dairy Farming Milk Production Schemes For Farmers
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