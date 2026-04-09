इस किस्म का मशरूम उगाया तो रातोंरात हो जाएंगे लखपति, मौसम की मार का भी नहीं पड़ता असर

Mushroom Farming Tips: आजकल खेती-किसानी सिर्फ पुराने तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है. बल्कि यह एक हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुका है. अगर आप भी कम मेहनत और कम जगह में मोटा पैसा छापने का सोच रहे हैं. तो मशरूम फार्मिंग आपके लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मी या मानसून के खराब मौसम में खेती करना घाटे का सौदा है.

लेकिन मिल्की और ऑयस्टर मशरूम जैसी किस्में जलती गर्मी या उमस भरी बारिश में मुनाफा देती है. इनपर मौसम का कोई असर नहीं होता. बल्कि ये इसी माहौल में सबसे ज्यादा फलते-फूलते हैं. अगर आप सही तकनीक के साथ इसे शुरू करते हैं. तो यह आपको तगड़ा मुनाफा दिलवा सकती है. जान लीजिए कैसे क्या करना होगा.

मौसम से बेअसर मिल्की मशरूम

जब पारा 28°C से 38°C के बीच झूल रहा होता है. तब मिल्की और ऑयस्टर मशरूम की चांदी हो जाती है. यह वैरायटी उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है. यह 70-80% नमी में भी बंपर पैदावार देने की क्षमता रखता है.

यह वैरायटी 38 डिग्री तक का हाई टेम्परेचर आसानी से झेल लेती है.

धान और गेहूं के भूसे पर इसे उगाना बेहद किफायती और आसान है.

यही वजह है कि खराब मौसम में भी यह फसल किसानों को लगातार तगड़ी कमाई का मौका देती रहती है.

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ऐसे होगी लाखों की तगड़ी कमाई

मशरूम की खेती के लिए जमीन के बड़े टुकड़े की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर के एक छोटे से कमरे से भी इसे शुरू कर सकते हैं. इसकी लागत इतनी कम है कि आप महज 10 किलो सूखे भूसे से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं.

मात्र कुछ हजार की लागत लगाकर आप सीजन में 2 से 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

कम जगह और कम पानी की खपत की वजह से यह एक हाई-प्रॉफिट बिजनेस मॉडल बन चुका है.

मार्केट में भारी डिमांड होने के कारण यह बिजनेस आपको बहुत कम समय में लखपति बनाने का दम रखता है.

बीज से फसल तक का आसान प्रोसेस

सबसे पहले 100 लीटर पानी में 2 किलो चूना घोलकर पैरे को 12-14 घंटों के लिए भिगो दें और फिर सुखा लें. इसके बाद बीज के साथ इसे बैग्स में भरकर छेद करके लटका दें. लगभग 20 दिनों में बैग सफेद होने पर चीरा लगाकर पानी छिड़कें.

बैग्स में सफेद फफूंद दिखने के बाद हल्का पानी छिड़कने से पैदावार तेज हो जाती है.

मानसून के महीनों में यह फसल बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के तेजी से बढ़ती है.

इस आसान तकनीक को अपनाकर आप बहुत ही कम समय में अपनी फसल को मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं.

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