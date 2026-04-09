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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस किस्म का मशरूम उगाया तो रातोंरात हो जाएंगे लखपति, मौसम की मार का भी नहीं पड़ता असर

इस किस्म का मशरूम उगाया तो रातोंरात हो जाएंगे लखपति, मौसम की मार का भी नहीं पड़ता असर

Mushroom Farming Tips: खेती में तगड़ा मुनाफ़ा कमाने के लिए अब पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं है. मशरूम की ऐसी किस्म आ गई है जो मौसम की परवाह किए बिना आपको मालामाल कर देगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Apr 2026 10:58 AM (IST)
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Mushroom Farming Tips: आजकल खेती-किसानी सिर्फ पुराने तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है. बल्कि यह एक हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुका है. अगर आप भी कम मेहनत और कम जगह में मोटा पैसा छापने का सोच रहे हैं. तो मशरूम फार्मिंग आपके लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मी या मानसून के खराब मौसम में खेती करना घाटे का सौदा है.

लेकिन मिल्की और ऑयस्टर मशरूम जैसी किस्में जलती गर्मी या उमस भरी बारिश में मुनाफा देती है. इनपर मौसम का कोई असर नहीं होता. बल्कि ये इसी माहौल में सबसे ज्यादा फलते-फूलते हैं. अगर आप सही तकनीक के साथ इसे शुरू करते हैं. तो यह आपको तगड़ा मुनाफा दिलवा सकती है. जान लीजिए कैसे क्या करना होगा.

मौसम से बेअसर मिल्की मशरूम

जब पारा 28°C से 38°C के बीच झूल रहा होता है. तब मिल्की और ऑयस्टर मशरूम की चांदी हो जाती है. यह वैरायटी उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है. यह 70-80% नमी में भी बंपर पैदावार देने की क्षमता रखता है.

  • यह वैरायटी 38 डिग्री तक का हाई टेम्परेचर आसानी से झेल लेती है.
  • धान और गेहूं के भूसे पर इसे उगाना बेहद किफायती और आसान है.

यही वजह है कि खराब मौसम में भी यह फसल किसानों को लगातार तगड़ी कमाई का मौका देती रहती है.

यह भी पढ़ें: लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई

ऐसे होगी लाखों की तगड़ी कमाई

मशरूम की खेती के लिए जमीन के बड़े टुकड़े की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर के एक छोटे से कमरे से भी इसे शुरू कर सकते हैं. इसकी लागत इतनी कम है कि आप महज 10 किलो सूखे भूसे से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं.

  • मात्र कुछ हजार की लागत लगाकर आप सीजन में 2 से 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.
  • कम जगह और कम पानी की खपत की वजह से यह एक हाई-प्रॉफिट बिजनेस मॉडल बन चुका है.

मार्केट में भारी डिमांड होने के कारण यह बिजनेस आपको बहुत कम समय में लखपति बनाने का दम रखता है.

बीज से फसल तक का आसान प्रोसेस

सबसे पहले 100 लीटर पानी में 2 किलो चूना घोलकर पैरे को 12-14 घंटों के लिए भिगो दें और फिर सुखा लें. इसके बाद बीज के साथ इसे बैग्स में भरकर छेद करके लटका दें. लगभग 20 दिनों में बैग सफेद होने पर चीरा लगाकर पानी छिड़कें.

  • बैग्स में सफेद फफूंद दिखने के बाद हल्का पानी छिड़कने से पैदावार तेज हो जाती है.
  • मानसून के महीनों में यह फसल बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के तेजी से बढ़ती है.

इस आसान तकनीक को अपनाकर आप बहुत ही कम समय में अपनी फसल को मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Apr 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Mushroom
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