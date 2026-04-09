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गर्मी में इस पौधे की रहती है हाई डिमांड, इसकी खेती से करें छप्परफाड़ कमाई

Mint Farming Tips: भीषण गर्मी के इस सीजन में इस खास पौधे की डिमांड सातवें आसमान पर पहुंच जाती है. बस थोड़ी सी केयर और सही सिंचाई के दम पर आप घर बैठे मोटा मुनाफा बना सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Apr 2026 05:29 PM (IST)
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Mint Farmking Tips: गर्मियों का सीजन आते ही मार्केट में जिस चीज़ की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है वो है पुदीना. चाहे गन्ने का रस हो, शिकंजी हो या घर की चटनी, पुदीने की ताजगी के बिना सब अधूरा है. इसी हाई डिमांड की वजह से आजकल पुदीने की खेती किसानों के लिए एक शॉर्ट-टर्म जैकपॉट साबित हो रही है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है. 

बस थोड़ी सी सूझ-बूझ और सही टाइमिंग चाहिए. अगर आप अपनी खाली जमीन का इस्तेमाल करके कम समय में तगड़ा कैश कमाना चाहते हैं. तो पुदीना इस सीजन का सबसे स्मार्ट चॉइस है. यह फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और बार-बार कटाई का मौका देती है. जिससे आपकी कमाई रुकती नहीं है.

पुदीने की खेती की शुरुआत

पुदीना लगाने का सबसे सही तरीका इसकी जड़ों या कटिंग का इस्तेमाल करना है. इसे आप रेतीली या दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं जहां पानी का निकास अच्छा हो.

  • खेत तैयार करते समय अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालें जिससे मिट्टी को भरपूर पोषण मिले और पुदीने की पत्तियां एकदम हरी-भरी और खुशबूदार निकलें.
  • बुवाई के समय पौधों के बीच ठीक-ठाक दूरी रखना बहुत जरूरी है जिससे कि इनकी जड़ें जमीन के अंदर अच्छी तरह फैल सकें और आपको घनी पैदावार मिले.

एक बार जब यह खेत में जम जाता है. तो बहुत ही कम समय में पूरे एरिया को कवर कर लेता है और फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है.

यह भी पढ़ें: नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

गर्मी में सिंचाई का रखें ध्यान

भीषण गर्मी में पुदीने को जिंदा और हरा-भरा रखने का असली सीक्रेट इसकी सिंचाई में छिपा है. पुदीने को नमी बहुत पसंद है. इसलिए आपको इसकी मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने नहीं देना चाहिए.

  • गर्मियों के दौरान हर दो से तीन दिन में हल्की सिंचाई करना सबसे बेस्ट रहता है जिससे कि जड़ों में ठंडक बनी रहे और पत्तियां मुरझाएं नहीं.
  • दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. तो यह सोने पर सुहागा होगा क्योंकि इससे पानी की बचत भी होती है और पत्तियों पर ताजगी बनी रहती है.

समय-समय पर निराई-गुड़ाई करते रहें ताकि फालतू घास इसकी ग्रोथ न रोक सके और आपको एकदम क्लीन और प्रीमियम क्वालिटी की फसल मिले.

इस तरह से होगी कमाई

पुदीने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक मल्टी-कट फसल है यानी आप एक बार लगाकर इसकी कई बार कटाई कर सकते हैं. हर 30 से 40 दिन में आपकी फसल मंडी जाने के लिए तैयार हो जाती है.

  • मार्केट में गर्मियों के दौरान इसकी कीमत आसमान छूती है और आप इसे सीधे लोकल मंडियों, होटलों या जूस सेंटर्स पर सप्लाई करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं.
  • अगर आप इसकी सही पैकेजिंग करते हैं या इसे सुखाकर पाउडर के रूप में बेचते हैं. तो आपकी कमाई कई गुना और बढ़ सकती है.

कम लागत और कम रिस्क वाली यह खेती उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम मेहनत में रेगुलर इनकम चाहते हैं और मार्केट की नब्ज पहचानते हैं.

यह भी पढ़ें: पीएम किसान का पैसा लेने वाले किसानों को नहीं मिलता किन योजनाओं का फायदा? जानें पूरी डिटेल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Apr 2026 05:24 PM (IST)
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 Agriculture Mint Farming News
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