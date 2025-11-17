हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस दिन जारी हो रही पीएम किसान निधि की अगली किस्त, किसान ऐसे कर सकते हैं स्टेटस चेक

इस दिन जारी हो रही पीएम किसान निधि की अगली किस्त, किसान ऐसे कर सकते हैं स्टेटस चेक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 21वीं किस्त को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है. खेतों में फसल कटाई चल रही है, रबी सीजन की तैयारियां शुरू हैं और ऐसे समय में किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही रही कि दो हजार रुपये वाली अगली किस्त आखिर कब आएगी. गांव-गांव, चौपालों पर, मंडियों और खेतों के किनारों पर हर जगह किस्त की तारीख को लेकर चर्चा बनी हुई थी.

19 नवंबर को आएगी 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन देशभर के किसानों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे. इस बार करीब 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की सम्मान राशि मिलने वाली है. देश भर के करोड़ों किसान इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं.  पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की गई थी, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों के खाते में करीब 20,500 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

दीवाली पर नहीं आई किस्त

इससे पहले देशभर के किसान उम्मीद कर रहे थे कि दीवाली के समय तक किस्त मिल जाएगी. कई किसान मोबाइल बार-बार चेक कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उस समय कोई किस्त जारी नहीं की गई. अब जब तारीख तय हो गई है, तो किसान भाइयों में नई उम्मीद जग गई है. रबी सीजन की बुआई, खाद-बीज और खेत की जरूरी तैयारियों में ये दो हजार रुपये बड़ी मदद साबित होने वाले हैं.

यह भी पढ़ें -  PM Kisan Scheme: किसानों की बल्ले-बल्ले! पीएम किसान योजना में एक साथ मिलेंगे 4000 रुपये; जानिए

योजना से लाखों किसानों को मिलता है सहारा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत है. इस योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में उसके बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं. यह पैसा खाद, बीज, और खेती के छोटे-बड़े खर्चों में किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनता है.

अपनी किस्त का स्टेटस ऐसे करें चेक

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan 21st Installment PM Kisan November Installment Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget