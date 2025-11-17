इस दिन जारी हो रही पीएम किसान निधि की अगली किस्त, किसान ऐसे कर सकते हैं स्टेटस चेक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 21वीं किस्त को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है. खेतों में फसल कटाई चल रही है, रबी सीजन की तैयारियां शुरू हैं और ऐसे समय में किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही रही कि दो हजार रुपये वाली अगली किस्त आखिर कब आएगी. गांव-गांव, चौपालों पर, मंडियों और खेतों के किनारों पर हर जगह किस्त की तारीख को लेकर चर्चा बनी हुई थी.

19 नवंबर को आएगी 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन देशभर के किसानों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे. इस बार करीब 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की सम्मान राशि मिलने वाली है. देश भर के करोड़ों किसान इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की गई थी, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों के खाते में करीब 20,500 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

दीवाली पर नहीं आई किस्त

इससे पहले देशभर के किसान उम्मीद कर रहे थे कि दीवाली के समय तक किस्त मिल जाएगी. कई किसान मोबाइल बार-बार चेक कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उस समय कोई किस्त जारी नहीं की गई. अब जब तारीख तय हो गई है, तो किसान भाइयों में नई उम्मीद जग गई है. रबी सीजन की बुआई, खाद-बीज और खेत की जरूरी तैयारियों में ये दो हजार रुपये बड़ी मदद साबित होने वाले हैं.



योजना से लाखों किसानों को मिलता है सहारा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत है. इस योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में उसके बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं. यह पैसा खाद, बीज, और खेती के छोटे-बड़े खर्चों में किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनता है.

अपनी किस्त का स्टेटस ऐसे करें चेक