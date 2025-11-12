(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
PM Kisan Scheme: किसानों की बल्ले-बल्ले! पीएम किसान योजना में एक साथ मिलेंगे 4000 रुपये; जानिए
PM Kisan Scheme: अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और पिछली किस्त नहीं मिली थी, तो चिंता की बात नहीं है. इस बार सरकार आपको एक साथ 4000 रुपये देने जा रही है.
देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार किसानों को एक साथ 4000 रुपये मिलने वाले हैं. अगर आपकी पिछली किस्त किसी कारण से नहीं आई थी, तो अब सरकार दोनों किस्तों की रकम एक साथ आपके बैंक खाते में भेजेगी.
पिछले कुछ महीनों से कई किसानों को पीएम किसान की किस्त नहीं मिली थी. सरकार की जांच में पाया गया कि कुछ किसानों ने योजना के नियमों का पालन नहीं किया, जैसे कि एक ही परिवार के कई सदस्यों का लाभ लेना, गलत दस्तावेज देना या जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना. इसी कारण कुछ किसानों का नाम अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से हटा दिया गया था.
सरकार ने शुरू की जांच और सुधार की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों का नाम सूची से हटा दिया गया है, वे दोबारा पात्र पाए जाने पर फिर से योजना का लाभ पा सकेंगे. जिन किसानों की पिछली किस्त अटकी हुई है, अगर उन्होंने अपने दस्तावेज़ और विवरण सही कर लिए हैं, तो इस बार उन्हें दोनों किस्तों की राशि यानी 4000 रुपये एक साथ मिलेंगे.
अपात्र किसानों की पहचान
हाल ही में जारी रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि देशभर में 29 लाख से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जहां पति-पत्नी दोनों को एक साथ पीएम किसान की किस्तें मिलीं. इन मामलों में से करीब 94% मामलों में गड़बड़ी साबित हुई. सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से सामने आए हैं. सरकार ने इन सबको अस्थायी रूप से अपात्र घोषित कर दिया है और जांच के बाद सही किसानों को फिर से जोड़ा जा रहा है.
योजना का असली मकसद
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी. इसके तहत हर पात्र किसान परिवार को 6000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार के पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को ही मिलना चाहिए, लेकिन कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया.
स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा?
- किसान भाई pmkisan.gov.in पर जाएं.
- “Know Your Status (KYS)” या “Eligibility Status” सेक्शन में जाकर अपना आधार या मोबाइल नंबर डालें.
- अगर आपका नाम हट गया है, तो नजदीकी में सेवा केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर दस्तावेज अपडेट करें.
- पात्र पाए जाने पर आपकी अगली किस्त जारी हो जाएगी.
