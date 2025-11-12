हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर की छत पर उगाएं मूंगफली, आसान तरीका और भरपूर फायदा, जानें कैसे?

घर की छत पर उगाएं मूंगफली, आसान तरीका और भरपूर फायदा, जानें कैसे?

थोड़ी मेहनत और देखभाल से आप घर पर ही ताजी मूंगफली उगा सकते हैं. यह न सिर्फ एक शौक बन सकता है बल्कि परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी है. आज ही अपने गमले में मूंगफली बोना शुरू करें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Nov 2025 08:12 AM (IST)
मूंगफली गर्म मौसम की फसल है. इसे मार्च से जून के बीच बोना सबसे अच्छा रहता है तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें.

कैसे करें मिट्टी तैयार?

मूंगफली हल्की और रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह बढ़ती है अगर आपके पास गमला है तो उसमें 60% मिट्टी और 40% बालू या रेत मिलाएं इससे मिट्टी ढीली रहेगी और बीज को अंकुरण में मदद मिलेगी मिट्टी में आप जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद भी मिला सकते हैं इससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा.

बीज की बुवाई कैसे करें?

घर पर बोने के लिए आप कच्ची मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं बीज को एक दिन पहले हल्के पानी में भिगो दें अब गमले में लगभग 5–6 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें बीजों के बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें.

पानी और देखभाल

मूंगफली को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती हर 2-3 दिन में हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम बनी रहे ज्यादा पानी देने से पौधे सड़ सकते हैं धूप मूंगफली के लिए बहुत जरूरी है इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहाँ 6–8 घंटे की धूप मिले.

फूल और फली बनने की प्रक्रिया

बुवाई के लगभग तीस- चालीस दिन बाद पौधे में फूल आने लगते हैं फूल झड़ने के बाद उसकी डंडी मिट्टी में चली जाती है और वहीं फली बनती है यही मूंगफली का सबसे रोचक चरण है फली पूरी तरह तैयार होने में लगभग तीन से चार महीने लगते हैं.

कब करें कटाई? 

जब पत्ते पीले पड़ने लगें तो पौधे को सावधानी से उखाड़ लें मिट्टी हटाकर फली को अलग करें और कुछ दिनों तक धूप में सुखाएं अब आपकी घर की उगाई आर्गेनिक मूंगफली तैयार है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 12 Nov 2025 08:08 AM (IST)
 Agriculture Moongfali Kheti KitchenGarden
