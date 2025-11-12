घर की छत पर उगाएं मूंगफली, आसान तरीका और भरपूर फायदा, जानें कैसे?

मूंगफली गर्म मौसम की फसल है. इसे मार्च से जून के बीच बोना सबसे अच्छा रहता है तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें.

कैसे करें मिट्टी तैयार?

मूंगफली हल्की और रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह बढ़ती है अगर आपके पास गमला है तो उसमें 60% मिट्टी और 40% बालू या रेत मिलाएं इससे मिट्टी ढीली रहेगी और बीज को अंकुरण में मदद मिलेगी मिट्टी में आप जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद भी मिला सकते हैं इससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा.

बीज की बुवाई कैसे करें?

घर पर बोने के लिए आप कच्ची मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं बीज को एक दिन पहले हल्के पानी में भिगो दें अब गमले में लगभग 5–6 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें बीजों के बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें.

पानी और देखभाल

मूंगफली को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती हर 2-3 दिन में हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम बनी रहे ज्यादा पानी देने से पौधे सड़ सकते हैं धूप मूंगफली के लिए बहुत जरूरी है इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहाँ 6–8 घंटे की धूप मिले.

फूल और फली बनने की प्रक्रिया

बुवाई के लगभग तीस- चालीस दिन बाद पौधे में फूल आने लगते हैं फूल झड़ने के बाद उसकी डंडी मिट्टी में चली जाती है और वहीं फली बनती है यही मूंगफली का सबसे रोचक चरण है फली पूरी तरह तैयार होने में लगभग तीन से चार महीने लगते हैं.

कब करें कटाई?

जब पत्ते पीले पड़ने लगें तो पौधे को सावधानी से उखाड़ लें मिट्टी हटाकर फली को अलग करें और कुछ दिनों तक धूप में सुखाएं अब आपकी घर की उगाई आर्गेनिक मूंगफली तैयार है.

