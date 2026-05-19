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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPheromone Trap Crop Pest Control: फसलों को कीटों का खतरा? अपने खेत में आज ही लगाएं फेरोमोन ट्रैप, आसपास भी नहीं भटकेंगे कीट

Pheromone Trap Crop Pest Control: फसलों को कीटों का खतरा? अपने खेत में आज ही लगाएं फेरोमोन ट्रैप, आसपास भी नहीं भटकेंगे कीट

Pheromone Trap Crop Pest Control : ऐसे में फेरोमोन ट्रैप एक स्मार्ट और असरदार ऑप्शन बन कर सामने आया है. फेरोमोन ट्रैप सिर्फ कीट पकड़ने के साथ फसलों की निगरानी और कीट नियंत्रण का भी आसान तरीका है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 May 2026 07:44 AM (IST)
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Pheromone Trap Crop Pest Control : खेती में सबसे बड़ी चुनौती फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं. ये छोटे कीट कभी-कभी किसानों की पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं. पारंपरिक रूप से किसान केमिकल कीटनाशकों का यूज करते हैं, लेकिन अब लोग जैविक और सुरक्षित खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में फेरोमोन ट्रैप (Pheromone Trap) एक स्मार्ट और असरदार ऑप्शन बन कर सामने आया है. फेरोमोन ट्रैप सिर्फ कीट पकड़ने के साथ फसलों की निगरानी और कीट नियंत्रण का भी आसान तरीका है. तो आइए जानते हैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे खेत में लगाने के फायदे क्या हैं. 

फेरोमोन ट्रैप क्या है?

फेरोमोन ट्रैप एक खास मशीन है, जिसमें खुशबू फेरोमोन (pheromone) लगाए जाते हैं. फेरोमोन वह केमिकल है जो मादा कीट अपने आसपास छोड़ती हैं, जिससे नर कीट अट्रैक्ट हो जाएं.  ट्रैप में यह गंध फैलती है और नर कीट उसे महसूस करके ट्रैप की ओर खींचते हैं. ट्रैप में पहुंचते ही ये कीट फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं इससे कीटों की संख्या पर कंट्रोल रहता है और उनका प्रजनन रुक जाता है.

फेरोमोन ट्रैप कैसे काम करता है?

1. ट्रैप में विशेष ल्योर लगाया जाता है, जो हवा में फैल कर नर कीटों को अट्रैक्ट करता है.

2. वहीं कीट जब ट्रैप के पास आते हैं, तो फंस जाते हैं.

3. इसके बाद किसान ट्रैप की जांच करके जान सकते हैं कि खेत में कितने कीट हैं और किस प्रकार के कीट एक्टिव हैं. 

4.इससे किसान समय रहते फसलों पर कीट कंट्रोल के उपाय अपना सकते हैं और भारी नुकसान से बच सकते हैं. 

फेरोमोन ट्रैप लगाने के फायदे

फेरोमोन ट्रैप की मदद से कीटों की सही समय पर पहचान हो जाती है. इसलिए कीटनाशकों का प्रयोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना पड़ता है. साथ ही यह तकनीक मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करती है. यह फायदेमंद कीटों और मधुमक्खियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है. वहीं एक बार ट्रैप लगाने के बाद लंबे समय तक कीटों की निगरानी की जा सकती है. इससे खर्च कम होता है और किसान का समय बचता है. इसके अलावा जैविक खेती करने वाले किसान इसे आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं लगता है और कीटों से सुरक्षा मिलने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उपज बढ़ती है. 

यह भी पढ़ें - Agricultural Business Ideas 2026 : कम लागत में शुरू कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर बिजनेस, नोट कर लें 5 बेस्ट आइडिया

कौन-कौन सी फसलों में यूजफुल है ये तकनीक?

फेरोमोन ट्रैप कई फसलों में यूज किया जा सकता है. इसमें विशेष रूप से यह कीटों पर असर डालता है जो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे अनाज, धान, मक्का, फसलें, कपास, गन्ना, सब्जियां, टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च और दालें, चना, अरहर. 

फेरोमोन  ट्रैप लगाने का सही तरीका

1. सबसे पहले  कीट के अनुसार सही फेरोमोन ल्योर चुनें. 

2. अब ट्रैप को फसल की ऊंचाई के बराबर खेत में लगाएं. 

3. इसके बाद दूरी का ध्यान रखें, जैसे एक एकड़ में 4 से 6 ट्रैप लगाना बहुत होता है. 

4. इसके साथ ही हर 15 से 20 दिनों में ल्योर बदलें, क्योंकि इसकी गंध धीरे-धीरे कम हो जाती है. 

5. ट्रैप की जांच करते रहें और कीटों की संख्या का रिकॉर्ड रखें. 

यह भी पढ़ें - Mushroom Farming At Home: मशरूम की खेती के लिए कितनी जमीन की जरूरत, कैसे करें शुरुआत? यहां जान लें हर एक बात

Published at : 19 May 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Pest Control Crop Protection Pheromone Trap Pheromone Trap Crop Pest Control
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