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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरभीषण गर्मी में दम तोड़ने लगी हैं मुर्गियां? तुरंत अपनाएं ये उपाय, भारी नुकसान से बचेंगे किसान

भीषण गर्मी में दम तोड़ने लगी हैं मुर्गियां? तुरंत अपनाएं ये उपाय, भारी नुकसान से बचेंगे किसान

Poultry Farm Tips: भीषण गर्मी और हीट स्ट्रेस के कारण मुर्गियों की बढ़ती मृत्यु दर पोल्ट्री किसानों के लिए बड़ा खतरा है. एक्सपर्ट्स के बताए आसान उपायों को अपनाकर आप तापमान कंट्रोल कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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Poultry Farm Tips: गर्मी का टॉर्चर सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों को भी बराबर परेशान करता है. आजकल की भीषण गर्मी पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है. पशु चिकित्सक सोमेश कुमार जोशी के मुताबिक यह कड़कती धूप और बढ़ता पारा मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. गर्म मौसम में मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस यानी मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. 

इसका सीधा असर उनके बिहेवियर पर पड़ता है. वे खाना-पीना काफी कम कर देती हैं. जिससे उनकी सेहत गिरती है और पोल्ट्री फार्म का अंडा उत्पादन तेजी से नीचे आ जाता है. इस सीजन में की गई एक छोटी सी लापरवाही भी मुर्गियों की जान ले सकती है. जिससे किसानों को लाखों का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको अपने पोल्ट्री बिजनेस से बंपर मुनाफा कमाना है. तो गर्मियों में मुर्गियों की खास देखभाल करनी ही होगी.

शेड का सही मैनेजमेंट 

विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में पोल्ट्री फार्म के अंदर का तापमान सामान्य बनाए रखना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए आपको अपने फार्म के शेड पर खास ध्यान देना होगा. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पोल्ट्री फार्म की छत पर पैरा या सूखी घास से बने शेड का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह नेचुरल तरीके से गर्मी को रोकता है. 

तापमान कंट्रोल करने के देसी जुगाड़

इसके साथ ही शेड के ऊपर और आसपास के एरिया में दिन में कई बार पानी का छिड़काव करते रहें. ऐसा करने से फार्म के अंदर का तापमान एकदम कंट्रोल में रहता है और ठंडी हवा बनी रहती है. आप चाहें तो फार्म के अंदर ठंडी हवा के सर्कुलेशन के लिए पंखे या कूलर भी सेटअप कर सकते हैं. जिससे मुर्गियों को उमस और हीट स्ट्रोक से पूरी तरह बचाया जा सके.

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खान-पान में बदलाव

तपती गर्मी में मुर्गियों को बीमारी और मौत के मुंह से बचाने के लिए उनके डाइट प्लान और पानी की व्यवस्था में कुछ जरूरी बदलाव करने बेहद जरूरी हैं. चूंकि गर्मी में मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं. इसलिए उन्हें ऐसा फीड दें जो आसानी से पच सके और न्यूट्रिशन से भरपूर हो. सबसे जरूरी बात यह है कि फार्म में हर समय साफ और ठंडे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए. पानी के बर्तनों को छायादार जगहों पर रखें ताकि पानी गर्म न हो. 

हीट स्ट्रेस कम करने के जरूरी टिप्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार पानी में इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज मिलाकर देने से मुर्गियों की बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उनका हीट स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है. इन आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप अपनी मुर्गियों को एकदम सेफ रख सकते हैं और अपने बिजनेस को घाटे से बचा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Poultry Farm Heat Stress
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