भीषण गर्मी में दम तोड़ने लगी हैं मुर्गियां? तुरंत अपनाएं ये उपाय, भारी नुकसान से बचेंगे किसान

Poultry Farm Tips: गर्मी का टॉर्चर सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों को भी बराबर परेशान करता है. आजकल की भीषण गर्मी पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है. पशु चिकित्सक सोमेश कुमार जोशी के मुताबिक यह कड़कती धूप और बढ़ता पारा मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. गर्म मौसम में मुर्गियों पर हीट स्ट्रेस यानी मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

इसका सीधा असर उनके बिहेवियर पर पड़ता है. वे खाना-पीना काफी कम कर देती हैं. जिससे उनकी सेहत गिरती है और पोल्ट्री फार्म का अंडा उत्पादन तेजी से नीचे आ जाता है. इस सीजन में की गई एक छोटी सी लापरवाही भी मुर्गियों की जान ले सकती है. जिससे किसानों को लाखों का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको अपने पोल्ट्री बिजनेस से बंपर मुनाफा कमाना है. तो गर्मियों में मुर्गियों की खास देखभाल करनी ही होगी.

शेड का सही मैनेजमेंट

विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में पोल्ट्री फार्म के अंदर का तापमान सामान्य बनाए रखना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए आपको अपने फार्म के शेड पर खास ध्यान देना होगा. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पोल्ट्री फार्म की छत पर पैरा या सूखी घास से बने शेड का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह नेचुरल तरीके से गर्मी को रोकता है.

तापमान कंट्रोल करने के देसी जुगाड़

इसके साथ ही शेड के ऊपर और आसपास के एरिया में दिन में कई बार पानी का छिड़काव करते रहें. ऐसा करने से फार्म के अंदर का तापमान एकदम कंट्रोल में रहता है और ठंडी हवा बनी रहती है. आप चाहें तो फार्म के अंदर ठंडी हवा के सर्कुलेशन के लिए पंखे या कूलर भी सेटअप कर सकते हैं. जिससे मुर्गियों को उमस और हीट स्ट्रोक से पूरी तरह बचाया जा सके.

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खान-पान में बदलाव

तपती गर्मी में मुर्गियों को बीमारी और मौत के मुंह से बचाने के लिए उनके डाइट प्लान और पानी की व्यवस्था में कुछ जरूरी बदलाव करने बेहद जरूरी हैं. चूंकि गर्मी में मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं. इसलिए उन्हें ऐसा फीड दें जो आसानी से पच सके और न्यूट्रिशन से भरपूर हो. सबसे जरूरी बात यह है कि फार्म में हर समय साफ और ठंडे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए. पानी के बर्तनों को छायादार जगहों पर रखें ताकि पानी गर्म न हो.

हीट स्ट्रेस कम करने के जरूरी टिप्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार पानी में इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज मिलाकर देने से मुर्गियों की बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उनका हीट स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है. इन आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप अपनी मुर्गियों को एकदम सेफ रख सकते हैं और अपने बिजनेस को घाटे से बचा सकते हैं.

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