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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPest Control: खेत में पक्षियों के लिए क्यों छोड़ी जाती है जगह, इससे फसल को क्या फायदा?

Pest Control: खेत में पक्षियों के लिए क्यों छोड़ी जाती है जगह, इससे फसल को क्या फायदा?

Pest Management: आपने अक्सर देखा होगा कि, किसान खेत में पक्षियों के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल, पक्षी कई नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 15 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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Benefits of Birds for Crops: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान खाद और पानी का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन खेत में रहने वाले पक्षियों का भी बड़ा काम होता है. आपने कई बार देखा होगा कि कुछ किसान खेत के किनारे पेड़-पौधे लगाते हैं या पक्षियों के बैठने के लिए जगह छोड़ते हैं. ऐसा करने के पीछे एक खास वजह है. पक्षी खेत में मौजूद कई ऐसे कीड़े-मकोड़ों को खाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिल सकती है.

खेत में पक्षियों के बैठने और रहने की जगह होने से वे वहां आसानी से आ-जा सकते हैं. इसके लिए किसान खेत के किनारे कुछ पेड़-पौधे लगा सकते हैं. कुछ जगहों पर पक्षियों के बैठने के लिए लकड़ी या बांस की छोटी खूटियां भी लगाई जाती हैं. इन पर बैठकर पक्षी खेत में कीड़ों को ढूंढते हैं और उन्हें खाते हैं. इस तरह खेत में पक्षियों की मौजूदगी बनी रहती है.

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फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े खाते हैं पक्षी

खेत में कई तरह के कीड़े फसल की पत्तियां, तना और दाने खाते हैं. कुछ कीड़े पौधों को अंदर से कमजोर कर देते हैं. ऐसे में पक्षी इन कीड़ों को खाकर उनकी संख्या कम करने में मदद करते हैं. खासकर कई पक्षी टिड्डे, इल्ली और दूसरे छोटे कीट खाते हैं. इससे फसल को होने वाला नुकसान कम हो सकता है. हालांकि, हर पक्षी हर कीड़े को नहीं खाता, इसलिए सभी पक्षियों को कीट नियंत्रण के लिए एक जैसा फायदेमंद नहीं माना जा सकता.

कीटनाशकों का खर्च कम करने में मिल सकती है मदद

जब खेत में पक्षी कीटों को खाते हैं, तो कुछ हद तक फसल को खुद ही सुरक्षा मिल जाती है. इससे कीटों की संख्या बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है. अगर खेत में कीटों का हमला कम होता है, तो किसान को बार-बार दवा छिड़कने की जरूरत भी कम पड़ सकती है.
Pest Control: खेत में पक्षियों के लिए क्यों छोड़ी जाती है जगह, इससे फसल को क्या फायदा?

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खेत में पक्षियों के लिए कैसे बनाएं जगह?

किसान खेत के किनारे स्थानीय पेड़-पौधे लगा सकते हैं, जहां पक्षियों को बैठने और छिपने की जगह मिले. खेत में कुछ ऊंची लकड़ी या बांस की खूटियां भी लगाई जा सकती हैं. इनके अलावा पानी रखने के लिए छोटी जगह बनाई जा सकती है. ध्यान रखें कि पक्षियों के लिए बनाई गई जगह ऐसी हो, जिससे खेती के काम में परेशानी न आए.

खेती और प्रकृति दोनों को मिलता है फायदा

खेत में पक्षियों के लिए जगह छोड़ना केवल पक्षियों की मदद करना नहीं है, बल्कि खेती के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. पक्षी कीटों को खाते हैं और खेत में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. इसलिए किसानों को खेत के आसपास पेड़-पौधे और पक्षियों के रहने की छोटी जगह बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए. इससे फसल की सुरक्षा के साथ खेत का प्राकृतिक माहौल भी बेहतर बना रह सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें कैसे मिलती है सरकारी मदद?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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