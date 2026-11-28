मछलीपालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस मछली को पालने से अच्छी कमाई हो सकती है. पंगास, रोहू, कतला और तिलापिया जैसी मछलियां इस काम के लिए अच्छा विकल्प मानी जाती हैं. कमाई सिर्फ मछली की किस्म पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तालाब, पानी की गुणवत्ता, दाने का खर्च और बाजार में उसकी मांग भी काफी मायने रखती है.

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कम समय में तैयार होती है पंगास मछली

पंगास मछली उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो कम समय में उत्पादन लेना चाहते हैं. यह मछली तेजी से बढ़ती है और आमतौर पर करीब 6 महीने में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है. इसे अधिक संख्या में पालकर कम जगह में भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है. यही वजह है कि कई मछली पालक इसे पसंद करते हैं. वहीं, रोहू, कतला और मृगल भी मछलीपालन के अच्छे विकल्प हैं. इनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है. इन तीनों को एक ही तालाब में साथ पाला जाता है, क्योंकि ये पानी की अलग-अलग परतों में रहकर भोजन करती हैं. आमतौर पर इन्हें तैयार होने में 8 से 12 महीने का समय लगता है. स्थानीय बाजार में इनकी मांग और बिक्री की सुविधा देखकर किसान इनका चुनाव करते हैं.

तिलापिया और झींगा से भी होती है अच्छी कमाई

तिलापिया मछली तेजी से बढ़ने वाली किस्मों में शामिल है. गर्म मौसम में इसका विकास अच्छा होता है और इसे छोटे या मध्यम स्तर पर भी पालने का विकल्प माना जाता है. इसके अलावा झींगा पालन भी कम समय में अच्छी आमदनी का विकल्प बन जाता है. कुछ परिस्थितियों में झींगा करीब 120 दिनों में बिक्री के लिए तैयार होता है. लेकिन इसमें पानी की गुणवत्ता, तापमान और खारेपन का सही स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है.

मछलीपालन शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मछलीपालन में पैसा लगाने से पहले अपने इलाके के बाजार में यह पता करें कि किस मछली की मांग ज्यादा है और उसे कहां बेचा जाता है. इसके बाद तालाब या टैंक के पानी और मिट्टी की जांच करवाएं. पानी में ऑक्सीजन, pH और अमोनिया का स्तर मछलियों की सेहत पर असर डालता है.मछलियों के बच्चे यानी बीज हमेशा भरोसेमंद हैचरी से ही खरीदें. उनकी अच्छी गुणवत्ता से शुरुआती नुकसान कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही दाने का खर्च भी पहले से जोड़ लें, क्योंकि मछलीपालन में फीड पर काफी पैसा खर्च होता है. किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं. इसके लिए अपने जिले के मत्स्य विभाग से संपर्क करके पात्रता और मिलने वाली सहायता के बारे में पता करें.

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