मोगरा की खेती किसानों के लिए फूलों की खेती का एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी मांग पूजा-पाठ, शादी-विवाह, गजरे, माला और सजावट के कामों में बनी रहती है. खास बात यह है कि मोगरे का पौधा एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक फूल देता है. ऐसे में यह किसानों के लिए आय का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है. यही नहीं मोगरे का इस्तेमाल आजकल कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होता है.

हालांकि, पांच बीघा में खेती शुरू करने से पहले किसान को सही मिट्टी, पानी, पौधों की किस्म और बाजार की उपलब्धता के बारे में जानना बेहद जरूरी है. सही तरीके से खेती और फूलों की समय पर बिक्री की जाए, तो इससे नियमित आमदनी का अवसर मिल सकता है.

मोगरे की खेती के लिए सही जमीन

मोगरे की खेती के लिए ऐसी जमीन सबसे अच्छी मानी जाती है, जहां पानी की निकासी अच्छी हो. इसके लिए बलुई दोमट और उपजाऊ लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है. मिट्टी का पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होना अच्छा माना जाता है. खेत में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए रोपाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें और खरपतवार हटा दें.

मोगरे की यह किस्में लगाएं

मोगरे की कई किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें सिंगल मोगरा, डबल मोगरा, गुंडुमल्ली, मदनबान और रामबान प्रमुख हैं. इन किस्मों में फूलों के आकार, खुशबू और उत्पादन की क्षमता में अंतर होता है. सिंगल मोगरा के फूलों की पंखुड़ियां कम होती हैं और खुशबू अच्छी होती है. डबल मोगरा के फूल बड़े और अधिक पंखुड़ियों वाले होते हैं. गुंडुमल्ली के फूल गोल आकार के और अच्छी खुशबू वाले होते हैं. वहीं रामबान और मदनबान को अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में गिना जाता है. किसानों किस्म का चुनाव अपने क्षेत्र के मौसम और स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार करना चाहिए.

पांच बीघा में ऐसे करें पौधों की रोपाई

मोगरे की खेती बीज के बजाय मुख्य रूप से कटिंग और लेयरिंग से तैयार पौधों के माध्यम से की जाती है. इसके लिए स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे किसी भरोसेमंद नर्सरी से खरीदें. मोगरे के लिए लगभग 1.25 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जा सकते हैं. खेत तैयार करने के बाद लगभग 30×30×30 सेंटीमीटर के गड्ढे बनाएं. इनमें मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. पौधों की रोपाई मानसून के दौरान करना अच्छा रहता है. उत्तर भारत में जुलाई-अगस्त का समय इसके लिए उपयुक्त माना जाता है.

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सिंचाई और खाद का रखें ध्यान

पौधों की अच्छी बढ़वार और फूलों के उत्पादन के लिए समय पर सिंचाई जरूरी है. रोपाई के तुरंत बाद पानी दें. इसके बाद मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करें. गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ सकती है, जबकि बारिश के मौसम में जलभराव से बचाना जरूरी है. खाद के लिए गोबर की सड़ी खाद और कम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पौधों की उम्र और मिट्टी की जांच के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें. संतुलित पोषण से पौधों की बढ़वार और फूलों की गुणवत्ता बेहतर होती है.

कब शुरू होती है फूलों की तुड़ाई?

मोगरे के पौधों में अच्छी तरह स्थापित होने के बाद फूल आने शुरू होते हैं. इसका समय किस्म, मौसम और देखभाल पर निर्भर करता है. फूलों की तुड़ाई आमतौर पर सुबह जल्दी की जाती है. इस समय कलियां खिलने से पहले तोड़ी जाती हैं, ताकि उनकी खुशबू और ताजगी बनी रहे. तुड़ाई के बाद फूलों को छायादार और ठंडी जगह पर रखें और जल्द बाजार तक पहुंचाएं.

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