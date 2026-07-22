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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसब्जी की खेती में बढ़ेगी कमाई, इन किसानों को मिल रही 10 हजार रुपये की सब्सिडी, जानें प्रोसेस

सब्जी की खेती में बढ़ेगी कमाई, इन किसानों को मिल रही 10 हजार रुपये की सब्सिडी, जानें प्रोसेस

Subsidy On Vegetable Farming: सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का मौका दिया जा रहा है. इस योजना से जुड़कर किसान खेती की लागत कम कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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Subsidy On Vegetable Farming: अगर आप सब्जियों की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं. तो सरकार आपके इस प्लान को आसान बनाने जा रही है. यूपी सरकार के उद्यान विभाग ने सब्जी उगाने वाले किसानों के खर्च को कम करने के लिए 10000 रुपये की सब्सिडी देने की तैयारी की है. अमूमन देखा जाता है कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले सब्जियों में लागत थोड़ी ज्यादा आती है.

जैसे महंगे बीज, फर्टिलाइजर और देख-रेख का खर्च. इसी को कम करने के लिए सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना क मकसद है कि किसान बिना पैसों की तंगी के नई तकनीकों को अपनाएं, अपने खेतों में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां उगाएं और बाजार में उन्हें बेचकर मोटी कमाई कर सकें.

सब्जी किसानों को सब्सिडी का लाभ 

सब्जियों की खेती में कम समय में बढ़िया कमाई की गुंजाइश होती है. लेकिन शुरुआत में लागत थोड़ी ज्यादा बैठती है. उद्यान विभाग इसी शुरुआती बोझ को हल्का करने के लिए प्रति एकड़ या तय रकबे के हिसाब से डायरेक्ट सब्सिडी दे रहा है. किसानों को बीजों, मल्चिंग शीट, ड्रिप इरिगेशन या खादों पर 10000 रुपये की छूट मिलेगी तो उनकी जेब पर लोड काफी कम हो जाता है.

इससे किसान बिना किसी झिझक के हाई-क्वालिटी इनपुट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं. नतीजा यह होता है कि फसल की क्वालिटी शानदार निकलती है. पैदावार में बढ़ोतरी होती है और मंडी में सब्जियां बढ़िया रेट पर बिकती हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सरकारी स्कीम किसानों की लागत में कमी ला सकती है और मुनाफे को बढ़ा सकती है.

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आवेदन करने की पूरी प्रोसेस

इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको राज्य के उद्यान विभाग या डीबीटी एग्री पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. फॉर्म भरते समय आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक की कॉपी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उद्यान विभाग के अधिकारी आपके खेत का वेरिफिकेशन करते हैं. सब कुछ ओके पाए जाने पर सब्सिडी का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर आप सही समय पर अप्लाई कर देते हैं तो कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने का यह आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Schemes For Farmers Farming Scheme
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