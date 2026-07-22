भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा ने मेजबान टीम को हल्के में लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम है, जो भारत को कड़ी चुनौती देने का दम रखती है. इसके साथ ही तिलक ने इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर मिली हार की वजह भी बताई.

‘जिम्बाब्वे बेहद प्रतिस्पर्धी टीम है’

मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा ने कहा, “जिम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम है. वह काफी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलती है. पिछले साल उन्होंने सीरीज का पहला मैच जीता था, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार भी वे हमें कड़ी टक्कर देंगे.”

वैभव सूर्यवंशी से की पिच पर चर्चा

तिलक वर्मा ने बताया कि उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से हरारे की परिस्थितियों को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा, “मैं वैभव से विकेट के बारे में बात कर रहा था. यहां के मैदान काफी बड़े हैं, मौसम ठंडा है और हवा भी चल रही है. ऐसे में परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी होगा.”

इंग्लैंड और आयरलैंड में हार की बताई वजह

तिलक वर्मा ने माना कि विदेशी परिस्थितियों के अनुरूप जल्दी तालमेल नहीं बैठा पाने के कारण भारत को हालिया दौरों पर हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, 'अगर पिछले दो साल देखें तो हमने ज्यादातर क्रिकेट एशिया में खेला है. दो साल बाद सीधे विदेशी परिस्थितियों में खेलने उतरे और सामने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम थी. ऐसे हालात में अच्छा प्रदर्शन करना चुनौतीपूर्ण होता है.'

श्रेयस अय्यर पर जताया भरोसा

टीम के उपकप्तान ने कप्तान श्रेयस अय्यर का समर्थन करते हुए कहा, 'श्रेयस इस समय एक सफल टीम की अगुआई कर रहे हैं. कप्तान होने के नाते जिम्मेदारियां और उम्मीदें दोनों रहती हैं, लेकिन टीम आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है.'

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23 जुलाई से शुरू होगी टी20 सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 25 और 26 जुलाई को हरारे में ही आयोजित होगा. इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे की निराशा भुलाकर टीम इंडिया इस सीरीज में जीत के साथ वापसी करना चाहेगी.

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