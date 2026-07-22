दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, अगले 7 दिनों तक नहीं बदलेगा तापमान, येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज मंगलवार से ही बदला हुआ है. शहर के अलग-अलग इलाकों में मंगलवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. इससे शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार भी देखने को मिला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है. हालांकि, अगले सात दिनों तक दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

IMD के अनुसार, मंगलवार (21 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 81 प्रतिशत रहा.

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पिछले 24 घंटे का मौसम

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलीं. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली-एनसीआर में दिनभर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आज बुधवार (22 जुलाई) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. आज कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है.

आज सुबह से दोपहर के बीच शहर में तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किमी/घंटा रहेगी और ये झोंकों के साथ 40 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. शाम या रात में शहर के कुछ इलाकों में दोबारा हल्की से हल्की स्तर की बारिश हो सकती है. विभाग ने लोगों से बारिश के दैरान थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर उन इलाकों से बचने को कहा है जहां जलभराव की स्थिति बनने की संभावना है.

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