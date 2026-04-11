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MSP पर गेहूं बेचने के बाद अब तक नहीं आया खाते में पैसा, यहां करें शिकायत

Wheat Selling On MSP Complaint: गेहूं की फसल बेचने के बाद अगर पेमेंट नहीं हुआ है. तो बिना किसी देरी के अपना हक पाने के लिए सही जगह शिकायत दर्ज करें. जान लें तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Apr 2026 12:29 PM (IST)
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Wheat Selling On MSP Complaint:  एमएसपी पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के बाद जब पेमेंट का मैसेज फोन पर नहीं आता तो टेंशन होना लाजिमी है. सरकार की तरफ से वादा तो 48 घंटों के भीतर भुगतान का होता है. लेकिन कई बार टेक्निकल ग्लिच या बैंक की वजह से पैसा अटक जाता है. ऐसे में सबसे पहले आपको घबराना नहीं है. आप इसमें बारे में जानकारी ले सकते हैं अपनी शिकायत कर सकते हैं. 

शिकायत के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप घर बैठे भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. बस आपको कुछ जरूरी स्टेप्स और पोर्टल्स की जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका हक आपको सही समय पर मिल सके. चलिए जानते हैं कि पेमेंट अटकने पर आपको कहां शिकायत करनी है.

जिला विपणन अधिकारी से करें शिकायत

अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले उस खरीद केंद्र के प्रभारी से मिलें जहां आपने अपनी फसल बेची थी. वहां जाकर अपने 'आई-फार्म' का स्टेटस चेक करें क्योंकि कई बार डेटा एंट्री में गलती की वजह से पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती. प्रभारी से बात करके कन्फर्म करें कि आपकी फाइल आगे बढ़ चुकी है या नहीं.

  • अपने साथ आई-फार्म की ओरिजिनल कॉपी और मोबाइल साथ रखें जिससे मौके पर ही जानकारी चेक की जा सके.
  • अगर केंद्र प्रभारी सहयोग न करे तो तुरंत जिला विपणन अधिकारी के पास अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कराएं.

केंद्र स्तर पर की गई थोड़ी सी एक्टिवनेस आपकी अटकी हुई पेमेंट को तुरंत क्लियर करवा सकती है.

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हेल्पलाइन से मदद लें

पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आजकल किसान सुविधा ऐप और राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल्स सबसे बेस्ट हैं. आप इन पोर्टल्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लाइव अपडेट देख सकते हैं कि पैसा किस स्टेज पर रुका हुआ है. अगर ऑनलाइन समाधान न मिले तो राज्य की डेडिकेटेड किसान हेल्पलाइन पर कॉल करना एक बढ़िया ऑप्शन है.

  • किसान सुविधा ऐप को डाउनलोड करें और वहां पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस ट्रैक करें.
  • हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते समय अपना किसान आईडी और आधार नंबर साथ रखें जिससे एग्जीक्यूटिव आपकी तुरंत मदद कर पाए.

टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आप सिस्टम की खामियों को पकड़ सकते हैं और अपना पैसा मंगवा सकते हैं.

इन चीजों को चेक करें

ज्यादातर मामलों में पेमेंट फेल होने की असली वजह बैंक अकाउंट का आधार से लिंक न होना या एनपीसीआई मैपिंग में गड़बड़ी होती है. सरकार अब डीबीटी के जरिए पैसा भेजती है जिसके लिए आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा होना जरूरी है. अगर वहां कोई मिसमैच है तो पैसा वापस पोर्टल पर लौट जाता है.

  • अपने बैंक की ब्रांच में जाकर यह पता करें कि आपका खाता डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग के लिए एक्टिव है.
  • बैंक रिकॉर्ड में अपना नाम और आधार का नाम चेक करें क्योंकि स्पेलिंग की छोटी सी गलती भी भुगतान में देरी कर सकती है.

बैंक की केवाईसी अपडेट रखना ही आज के वक्त में बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर कई बार पेमेंट रुक जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Apr 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
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