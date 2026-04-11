MSP पर गेहूं बेचने के बाद अब तक नहीं आया खाते में पैसा, यहां करें शिकायत

Wheat Selling On MSP Complaint: एमएसपी पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के बाद जब पेमेंट का मैसेज फोन पर नहीं आता तो टेंशन होना लाजिमी है. सरकार की तरफ से वादा तो 48 घंटों के भीतर भुगतान का होता है. लेकिन कई बार टेक्निकल ग्लिच या बैंक की वजह से पैसा अटक जाता है. ऐसे में सबसे पहले आपको घबराना नहीं है. आप इसमें बारे में जानकारी ले सकते हैं अपनी शिकायत कर सकते हैं.

शिकायत के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप घर बैठे भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. बस आपको कुछ जरूरी स्टेप्स और पोर्टल्स की जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका हक आपको सही समय पर मिल सके. चलिए जानते हैं कि पेमेंट अटकने पर आपको कहां शिकायत करनी है.

जिला विपणन अधिकारी से करें शिकायत

अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले उस खरीद केंद्र के प्रभारी से मिलें जहां आपने अपनी फसल बेची थी. वहां जाकर अपने 'आई-फार्म' का स्टेटस चेक करें क्योंकि कई बार डेटा एंट्री में गलती की वजह से पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती. प्रभारी से बात करके कन्फर्म करें कि आपकी फाइल आगे बढ़ चुकी है या नहीं.

अपने साथ आई-फार्म की ओरिजिनल कॉपी और मोबाइल साथ रखें जिससे मौके पर ही जानकारी चेक की जा सके.

अगर केंद्र प्रभारी सहयोग न करे तो तुरंत जिला विपणन अधिकारी के पास अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कराएं.

केंद्र स्तर पर की गई थोड़ी सी एक्टिवनेस आपकी अटकी हुई पेमेंट को तुरंत क्लियर करवा सकती है.

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हेल्पलाइन से मदद लें

पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आजकल किसान सुविधा ऐप और राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल्स सबसे बेस्ट हैं. आप इन पोर्टल्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लाइव अपडेट देख सकते हैं कि पैसा किस स्टेज पर रुका हुआ है. अगर ऑनलाइन समाधान न मिले तो राज्य की डेडिकेटेड किसान हेल्पलाइन पर कॉल करना एक बढ़िया ऑप्शन है.

किसान सुविधा ऐप को डाउनलोड करें और वहां पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस ट्रैक करें.

हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते समय अपना किसान आईडी और आधार नंबर साथ रखें जिससे एग्जीक्यूटिव आपकी तुरंत मदद कर पाए.

टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आप सिस्टम की खामियों को पकड़ सकते हैं और अपना पैसा मंगवा सकते हैं.

इन चीजों को चेक करें

ज्यादातर मामलों में पेमेंट फेल होने की असली वजह बैंक अकाउंट का आधार से लिंक न होना या एनपीसीआई मैपिंग में गड़बड़ी होती है. सरकार अब डीबीटी के जरिए पैसा भेजती है जिसके लिए आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा होना जरूरी है. अगर वहां कोई मिसमैच है तो पैसा वापस पोर्टल पर लौट जाता है.

अपने बैंक की ब्रांच में जाकर यह पता करें कि आपका खाता डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग के लिए एक्टिव है.

बैंक रिकॉर्ड में अपना नाम और आधार का नाम चेक करें क्योंकि स्पेलिंग की छोटी सी गलती भी भुगतान में देरी कर सकती है.

बैंक की केवाईसी अपडेट रखना ही आज के वक्त में बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर कई बार पेमेंट रुक जाता है.

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