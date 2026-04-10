हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 5 रुपये में करवाएं खेत में बिजली का पक्का इंतजाम, आज ही करें अप्लाई

सिर्फ 5 रुपये में करवाएं खेत में बिजली का पक्का इंतजाम, आज ही करें अप्लाई

Electricity Connection At Just 5 Rupees: खेती में सिंचाई की भारी लागत से परेशान किसानों के लिए खुशी की खबर. अब भारी-भरकम फीस की चिंता छोड़िए सरकार सिर्फ 5 रुपये में खेत तक बिजली पहुंचाएगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Electricity Connection At Just 5 Rupees: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसी स्कीम पेश की है जो वाकई किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. अब किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपये खर्च करने या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब सिर्फ 5 रुपये में नया कनेक्शन मिल रहा है. राज्य में खेती-किसानी करने वाले परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें से ज्यादातर छोटे किसान हैं.

जो महंगे बिजली कनेक्शन की वजह से डीजल पंपों पर निर्भर थे. सरकार इन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है ताकि हर खेत तक सस्ती बिजली पहुंचे और किसान बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें.

किसानों को महज 5 रुपये में कनेक्शन

इस योजना का सबसे बड़ा मकसद किसानों को महंगे डीजल और पंपों के मेंटेनेंस के झंझट से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है. जब महज 5 रुपये के मामूली चार्ज पर स्थायी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा. तो सिंचाई की लागत काफी कम हो जाएगी और किसानों का मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा. यह स्कीम ग्रामीण इलाकों के लिए गेम काफी अच्छी साबित होगी. 

  • डीजल के महंगे खर्च में भारी कटौती होगी जिससे किसान की बचत साल दर साल बढ़ती जाएगी.
  • अब छोटे से छोटा किसान भी अपने खेत में इलेक्ट्रिक मोटर लगवा कर आधुनिक तरीके से खेती कर सकेगा.

सरकार का यह कदम प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक है.

यह भी पढ़ें:  कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56000 रुपये, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा

कौन ले सकता है फायदा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ बेसिक पात्रताएं तय की हैं. जिससे सहायता सीधे हकदार किसानों तक पहुंचे. आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास सिंचाई के लिए अपनी कृषि भूमि के पक्के दस्तावेज होने चाहिए. यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास सिंचाई का कोई स्थायी साधन नहीं था.

  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी और जमीन की ताजा जमाबंदी होना अनिवार्य है.
  • किसान के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए जिसे सब्सिडी या दूसरे लाभ की जानकारी रहे.

सरकार ने नियम इतने सरल रखे हैं कि एक साधारण किसान भी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है.

जानें आवेदन करने का तरीका

अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं. तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है. किसानों को बिजली विभाग के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग के अधिकारी खेत पर जाकर तकनीकी सर्वे करेंगे और रिपोर्ट सही पाए जाने पर कनेक्शन की मंजूरी दी जाएगी.

  • पोर्टल पर अपनी जमीन और बिजली लोड की सही जानकारी भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी और फाइल आगे बढ़ जाएगी.

एक बार मंजूरी मिलने के बाद आपको मात्र 5 रुपये का शुल्क जमा करना होगा और आपके खेत में बिजली का पक्का इंतजाम कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Irrigation Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सिर्फ 5 रुपये में करवाएं खेत में बिजली का पक्का इंतजाम, आज ही करें अप्लाई
सिर्फ 5 रुपये में करवाएं खेत में बिजली का पक्का इंतजाम, आज ही करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में हर साल होगी 6 से 12 लाख की कमाई, किसान ऐसे शुरू करें खजूर की खेती
एक एकड़ में हर साल होगी 6 से 12 लाख की कमाई, किसान ऐसे शुरू करें खजूर की खेती
एग्रीकल्चर
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
Advertisement

वीडियोज

Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हुमायूं कबीर के 2 हजार करोड़ वाले स्टिंग पर अमित शाह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उनके साथ हमारा...'
हुमायूं कबीर के 2 हजार करोड़ वाले स्टिंग पर अमित शाह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उनके साथ हमारा...'
बिहार
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
टेलीविजन
कौन है 'तारक मेहता' का सबसे अमीर एक्टर? बबीता जी को भी पीछे छोड़ गए आत्माराम भिड़े, जानें नेटवर्थ
कौन है 'तारक मेहता' का सबसे अमीर एक्टर? बबीता जी को भी पीछे छोड़ गए भिड़े, जानें नेटवर्थ
आईपीएल 2026
'मैं भी धोनी की तरह फिनिशर हूं', मुकुल चौधरी ने सुनाई अपने पिता के त्याग की कहानी; जानें क्या कुछ कहा
'मैं भी धोनी की तरह फिनिशर हूं', मुकुल चौधरी ने सुनाई अपने पिता के त्याग की कहानी; जानें क्या कुछ कहा
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
एग्रीकल्चर
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget