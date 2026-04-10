सिर्फ 5 रुपये में करवाएं खेत में बिजली का पक्का इंतजाम, आज ही करें अप्लाई
Electricity Connection At Just 5 Rupees: खेती में सिंचाई की भारी लागत से परेशान किसानों के लिए खुशी की खबर. अब भारी-भरकम फीस की चिंता छोड़िए सरकार सिर्फ 5 रुपये में खेत तक बिजली पहुंचाएगी.
Electricity Connection At Just 5 Rupees: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसी स्कीम पेश की है जो वाकई किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. अब किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपये खर्च करने या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब सिर्फ 5 रुपये में नया कनेक्शन मिल रहा है. राज्य में खेती-किसानी करने वाले परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें से ज्यादातर छोटे किसान हैं.
जो महंगे बिजली कनेक्शन की वजह से डीजल पंपों पर निर्भर थे. सरकार इन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है ताकि हर खेत तक सस्ती बिजली पहुंचे और किसान बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें.
किसानों को महज 5 रुपये में कनेक्शन
इस योजना का सबसे बड़ा मकसद किसानों को महंगे डीजल और पंपों के मेंटेनेंस के झंझट से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है. जब महज 5 रुपये के मामूली चार्ज पर स्थायी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा. तो सिंचाई की लागत काफी कम हो जाएगी और किसानों का मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा. यह स्कीम ग्रामीण इलाकों के लिए गेम काफी अच्छी साबित होगी.
- डीजल के महंगे खर्च में भारी कटौती होगी जिससे किसान की बचत साल दर साल बढ़ती जाएगी.
- अब छोटे से छोटा किसान भी अपने खेत में इलेक्ट्रिक मोटर लगवा कर आधुनिक तरीके से खेती कर सकेगा.
सरकार का यह कदम प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक है.
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कौन ले सकता है फायदा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ बेसिक पात्रताएं तय की हैं. जिससे सहायता सीधे हकदार किसानों तक पहुंचे. आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास सिंचाई के लिए अपनी कृषि भूमि के पक्के दस्तावेज होने चाहिए. यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास सिंचाई का कोई स्थायी साधन नहीं था.
- आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी और जमीन की ताजा जमाबंदी होना अनिवार्य है.
- किसान के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए जिसे सब्सिडी या दूसरे लाभ की जानकारी रहे.
सरकार ने नियम इतने सरल रखे हैं कि एक साधारण किसान भी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है.
जानें आवेदन करने का तरीका
अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं. तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है. किसानों को बिजली विभाग के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग के अधिकारी खेत पर जाकर तकनीकी सर्वे करेंगे और रिपोर्ट सही पाए जाने पर कनेक्शन की मंजूरी दी जाएगी.
- पोर्टल पर अपनी जमीन और बिजली लोड की सही जानकारी भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी और फाइल आगे बढ़ जाएगी.
एक बार मंजूरी मिलने के बाद आपको मात्र 5 रुपये का शुल्क जमा करना होगा और आपके खेत में बिजली का पक्का इंतजाम कर दिया जाएगा.
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Source: IOCL