कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56000 रुपये, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा

इस बदलाव से उन लाखों किसानों के चेहरे खिल गए हैं. जिनके पास कम जमीन थी और जो अब तक इस सुविधा से महरूम थे. अब छोटे किसान भी फेंसिंग के लिए सब्सिडी पा सकेंगे. खेतों की सुरक्षा करना आज के समय में किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है.