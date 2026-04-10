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कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56000 रुपये, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा
Rajasthan Tarbandi Yojana: राजस्थान में छोटे किसानों के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है. अब तारबंदी के लिए मात्र 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी 56000 रुपये तक की सब्सिडी ले सकते हैं.
राजस्थान में खेती-किसानी करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 80 लाख के करीब है. जिनमें से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं. सरकार इन किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी मेहनत को सुरक्षित करने के लिए समय-समय पर कई बड़ी योजनाएं चलाती रहती है.
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Published at : 10 Apr 2026 03:23 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion