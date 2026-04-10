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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56000 रुपये, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा

कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे 56000 रुपये, इस राज्य के किसानों को बड़ा फायदा

Rajasthan Tarbandi Yojana: राजस्थान में छोटे किसानों के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है. अब तारबंदी के लिए मात्र 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी 56000 रुपये तक की सब्सिडी ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Apr 2026 03:23 PM (IST)
Rajasthan Tarbandi Yojana: राजस्थान में छोटे किसानों के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है. अब तारबंदी के लिए मात्र 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी 56000 रुपये तक की सब्सिडी ले सकते हैं.

राजस्थान में खेती-किसानी करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 80 लाख के करीब है. जिनमें से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं. सरकार इन किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी मेहनत को सुरक्षित करने के लिए समय-समय पर कई बड़ी योजनाएं चलाती रहती है.

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राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना अब छोटे किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है. पहले इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम डेढ़ हेक्टेयर जमीन होना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने नियमों में ढील देते हुए इसे घटाकर सिर्फ आधा हेक्टेयर कर दिया है.
राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना अब छोटे किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है. पहले इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम डेढ़ हेक्टेयर जमीन होना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने नियमों में ढील देते हुए इसे घटाकर सिर्फ आधा हेक्टेयर कर दिया है.
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इस बदलाव से उन लाखों किसानों के चेहरे खिल गए हैं. जिनके पास कम जमीन थी और जो अब तक इस सुविधा से महरूम थे. अब छोटे किसान भी फेंसिंग के लिए सब्सिडी पा सकेंगे. खेतों की सुरक्षा करना आज के समय में किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है.
इस बदलाव से उन लाखों किसानों के चेहरे खिल गए हैं. जिनके पास कम जमीन थी और जो अब तक इस सुविधा से महरूम थे. अब छोटे किसान भी फेंसिंग के लिए सब्सिडी पा सकेंगे. खेतों की सुरक्षा करना आज के समय में किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है.
Published at : 10 Apr 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Rajasthan Government Farming News

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