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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarm This Black Gold: अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा

Farm This Black Gold: अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा

Farm This Black Gold: क्या आप जानते हैं छोटे से जगह में इसकी खेती आपको बहुत मुनाफा दे सकती है. आइए जानते हैं इस नए प्रकार की खेती के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 29 May 2026 09:31 AM (IST)
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Black Gold of Agriculture: आज के समय में हर कोई नौकरी के अलावा कमाई का एक ऐसा जरिया ढूंढ रहा है. जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ताबड़तोड़. अगर आपके पास एक छोटा या बड़ा फार्म हाउस है, तो आप किस्मत वाले हैं. आप वहां वर्मीकंपोस्ट यानी केंचुए की खेती शुरू कर सकते हैं. इसे काला सोना भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे यह छोटा सा कीड़ा आपको लखपति बना सकता है.

केंचुए की खेती या नोट छापने की मशीन? जानिए इसका असली सच..

लोग अक्सर केंचुए को बेकार समझते हैं, लेकिन खेती की दुनिया में यह किसी वरदान से कम नहीं है. केंचुए की खेती का मतलब है केंचुओं की मदद से कचरे और गोबर को बेहद कीमती आर्गेनिक खाद में बदलना. आज बाजार में केमिकल फ्री सब्जियों और अनाज की मांग बहुत बढ़ गई है. ऐसे में हर किसान और होम गार्डनिंग करने वाला व्यक्ति वर्मीकंपोस्ट ढूंढ रहा है. इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि यह कभी मंदी का शिकार नहीं होता है.

 सिर्फ ₹10,000 लगाकर खड़े करें करोड़ों का बिजनेस, ये है सीक्रेट तरीका

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी फैक्ट्री या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं है. आप अपने फार्म हाउस के एक छोटे से कोने में शेड या छांव वाली जगह चुनकर इसे शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति

इसको करने का तरीका

  • जमीन पर 3 फीट चौड़ी और 10-12 फीट लंबी प्लास्टिक की शीट बिछाकर क्यारियां बनाएं.
  • इसमें आधा सड़ा हुआ गोबर, सूखी पत्तियां और खेत का जैविक कचरा भरें.
  • बाजार से आइसीनियां फीटिडा नस्ल के केंचुए लाकर बेड में छोड़ दें. यह नस्ल सबसे तेजी से खाद बनाती है.

रात-दिन केंचुए करेंगे काम और आपकी जेब में आएगा छप्परफाड़ पैसा

एक बार बेड तैयार होने के बाद आपका काम सिर्फ उसमें हल्का पानी छिड़कना है ताकि नमी बनी रहे. केंचुआ दिन-रात उस कचरे को खाता है और उसे मल के रूप में बाहर निकालता है. मात्र 60 से 70 दिनों में आपकी चायपत्ती जैसी बेहतरीन काली खाद बनकर तैयार हो जाती है. आप इस खाद को ₹10 से ₹15 प्रति किलो के हिसाब से आसानी से बाजार में बेच सकते हैं. इसके अलावा, आपके केंचुए भी हर महीने डबल हो जाते हैं, जिन्हें आप दूसरे नए बिजनेस शुरू करने वालों को बेचकर डबल मुनाफा कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 5 बीघा खेत में अफीम उगाने पर कितना आता है खर्च, फिर कितनी होती है कमाई? जान लें पूरी डिटेल

Published at : 29 May 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Startup Farming Organic Farming Vermiculture
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