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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHow To Save Your Poultry Farm: गर्मियों में अपने पोल्ट्री फार्म में जरूर कर लें ये जुगाड़, वरना बेमौत मर जाएंगी आपकी मुर्गियां

How To Save Your Poultry Farm: गर्मियों में अपने पोल्ट्री फार्म में जरूर कर लें ये जुगाड़, वरना बेमौत मर जाएंगी आपकी मुर्गियां

How To Save Your Poultry Farm: बढ़ते गर्मी से इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान. आइए जानते हैं कैसे बचा सकते हैं पॉल्ट्री फार्म में रहने वाली मुर्गियों की जान?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 29 May 2026 08:16 AM (IST)
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How To Save Your Poultry Farm: गर्मियों के मौसम में पोल्ट्री फार्म का काम काफी चुनौतियों से भरा होता है. जब तापमान 35 से 40 डिग्री के पार जाता है, तो मुर्गियों को हीट स्ट्रोक लगने का खतरा बढ़ जाता है. मुर्गियों अपने शरीर को ठंडा नहीं रख पाती हैं. अगर सही समय पर सही जुगाड़ न किए जाएं, तो मुर्गियां बेमौत मरने लगती हैं. आइए जानते हैं क्या कर सकते हैं हम?

छत पर जूट के बोरे से उपाय

फार्म की छत गर्मियों में आग की तरह उबलने लगती है. इससे बचने के लिए छत पर जूट के बोरे बिछा दें. इन बोरों पर दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव करें. यह एक प्राकृतिक कूलर की तरह काम करता है और फार्म के अंदर का तापमान को 4 से 5 डिग्री तक कम कर देता है.

ठंडे पानी के लिए मटके का जुगाड़

गर्मियों में मुर्गियां दाना कम खाती हैं और पानी ज्यादा पीती हैं. अगर पानी गर्म होगा, तो वे उसे नहीं पिएंगी जिससे वे बीमार हो सकती हैं. फार्म की पानी की टंकियों को जूट के गीले बोरों से ढक कर रखें. पानी में बर्फ के टुकड़े डालें या फिर टंकियों के पास मिट्टी के बड़े मटके रख दें. ठंडा पानी मुर्गियों के शरीर के तापमान को कम रखता है.

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ग्लूकोज और विटामिन-सी का घोल

तपते मौसम में मुर्गियों के शरीर से जरूरी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं. इससे बचने के लिए पानी में इलेक्ट्रोलिट पाउडर, ग्लूकोज, या थोड़ा सा काला नमक और गुड़ मिलाकर उन्हें दें.

पर्दों पर पानी का छिड़काव और पंखे

फार्म की दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए ताकि सीधी धूप अंदर न आए. फार्म की जाली पर जूट के पर्दे या हरी नेट लगाएं. दोपहर के समय इन पर्दों को गीला रखें. फार्म के अंदर हवा के बहाव  के लिए सीलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें.

दाना देने का सही समय

दोपहर की कड़क धूप में मुर्गियों को दाना  देने से भी बचना चाहिए. दाना पचाने के दौरान उनके शरीर में और ज्यादा गर्मी पैदा होती है. इसलिए मुर्गियों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजने के बाद ही दाना दें. इन छोटे-छोटे और सस्ते जुगाड़ को अपनाकर आप अपनी मुर्गियों को भयंकर गर्मी से बचा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं.

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Published at : 29 May 2026 08:16 AM (IST)
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