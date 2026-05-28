किसान अब सिर्फ पारंपरिक तरीके पर निर्भर नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉलीहाउस सेंसर आधारित सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीक की मदद से बर्फ वाले इलाकों में भी लहसुन,प्याज और दूसरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि तीन बीघा के खेत में भी आप लाखों की कमाई कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल काम आएगा.