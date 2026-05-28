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Smart hybrid farming model: तीन बीघा के खेत से भी होगी लाखों की कमाई, अपनाएं ये स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल
स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल में पारंपरिक खेती और आधुनिक तकनीक को मिलाकर खेती की जाती है. इसमें खुले खेत के साथ पॉली हाउस या मिनी ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है.
Smart hybrid farming model: पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में खेती को अक्सर घाटे का सौदा माना जाता है, क्योंकि यहां लंबे समय तक ठंड, बर्फबारी और कम खेती सीजन जैसी समस्याएं रहती है. लेकिन अब आधुनिक तकनीक और स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल ने तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है.
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Published at : 28 May 2026 08:24 AM (IST)
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