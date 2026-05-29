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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBuffalo Diet: अपने भैंसे के आहार में शामिल कर दें बस ये दो चीजें, लाखों का हो जाएगा हजारों वाला भैंसा

Buffalo Diet: अपने भैंसे के आहार में शामिल कर दें बस ये दो चीजें, लाखों का हो जाएगा हजारों वाला भैंसा

Buffalo Diet: अगर आपका भैंस भी है कमजोर जिसके कारण बाजार में आपको उसकी सही कीमत नहीं मिलती तो न हो परेशान उसके आहार में शामिल करें ये चीजें और बनें मालामाल एक क्लिक में जान लीजिए कौन-सी हैं वे चीजें

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 29 May 2026 08:31 AM (IST)
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पशुपालन में पशु की सेहत और उसके दूध उत्पादन से ही किसान की असली कमाई तय होती है. अक्सर देखने में आता है कि अच्छी नस्ल का भैंसा या भैंस होने के बाद भी सही पोषण न मिलने के कारण पशु कमजोर दिखने लगता है.  इससे बाजार में उसकी कीमत गिर जाती है और उसे औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है.

अगर आप भी इसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो, आइए आपको बताते हैं आप अपने भैंसे की डाइट में किस तरह के बदलाव करके उसे मोटा-तगड़ा और तंदुरुस्त बना सकते हैं. बात करें अगर भैंसे की डाइट में परिवर्तन कि तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. इसके लिए बस करना ये है कि आपके रसोई घर में मौजूद दो साधारण चीजें दूध और घी को अपने भैंसे के नियमित आहार में शामिल करना है. जिससे उसकी सेहत, चमक और वजन को इतना बढ़ जाएगा   कि जो भैंसा अभी तक हजारों का भी ठीक से नहीं बिक रहा था उसकी कीमत अब लाखों में पहुंच जाएगी. आपने ये तो जान लिया कि भैंसे को क्या खिलाने से वह तगड़ा और तंदुरुस्त हो जाता है लेकिन आइए अब जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है. 

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दूध और घी के  कॉम्बिनेशन की खासियत 

एक्स्पर्ट्स के अनुसार पशुओं के लिए दूध और घी केवल भोजन नहीं, बल्कि एक उच्च ऊर्जा और प्रोटीन का पावरहाउस है      

घी- घी भैंसे के शरीर में आवश्यक फैटी एसिड की कमी को पूरा करता है. यह पशु के पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है.इससे भैंसे की त्वचा में एक नेचुरल ग्लो आता है, जिससे वह बाजार में सबसे अलग और आकर्षक दिखता है. 
दूध- दूध से पशु को भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और हाई-क्वालिटी प्रोटीन मिलता है. यह भैंसे की हड्डियों को मजबूत करता है और उसकी मांसपेशियों का तेजी से विकास करता है, जिससे उसका वजन भारी-भरकम हो जाता है.

खिलाने का सही तरीका

रोजाना 1 से 2 लीटर हल्का गुनगुना दूध लें और उसमें लगभग 50 से 100 ग्राम शुद्ध देसी घी अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को आप भैंसे को सीधे पिला सकते हैं या फिर उसके नियमित दाने-चारे (खल,चोकर या दलिया) में मिलाकर भी दे सकते हैं. साथ इस बात का ध्यान रखें कि इसे शाम के समय या रात को आराम करते वक्त देना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. 

लखपति बनने का सीक्रेट 

वहीं, जब आप लगातार 2 से 3 महीने तक यह आहार अपने भैंसे को देते हैं, तो उसके शरीर में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं.  भैंसे का वजन तेजी से बढ़ता है, उसकी पीठ और कंधे चौड़े हो जाते हैं. साथ ही बाजारों में भारी-भरकम और चमकदार पशुओं की मांग हमेशा सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में जो भैंसा पहले कमजोर दिखने के कारण औने-पौने दामों में बिक रहा था, इस  डाइट के बाद उसकी कद-काठी देखकर लोग उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे. 

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About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 29 May 2026 08:31 AM (IST)
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Buffalo Animal Husbandry Buffalo Diet Milk Booster Tips
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